Hija de Marcela Vacarezza reveló sus motivos para responder a las críticas en redes: "Se acabó"

08:20 Martina aseguró que en un momento le afectó que la compararan con su hermana "decían que ella y mi mamá son rubias, que en realidad se parecen mucho, y que yo no era tan rubiecita, que no era tan agraciada".

Hace algunos días, Martina Araneda, hija de Vacarezza y Rafael Araneda, salió al paso de las críticas y malos comentarios que suele recibir a través de sus redes sociales.

Fue en las últimas horas, donde explicó por qué decidió alzar la voz, revelando diversos detalles.

"Toda la crítica está basada en un prejuicio, lo que se ve desde afuera y simplemente que eres cuica, entonces no hay argumento en ese tipo de comentarios. Me molesta tener que pensar qué voy a subir a mis redes sociales por miedo a que me critiquen o me tiren mala onda. O que no puedo opinar desde mi posición de privilegio. Se acabó, no lo pienso más", aseguró a LUN.

Con ello, aseguró que años atrás le "afectó que me compararan continuamente con mi hermana, decían que ella y mi mamá son rubias, que en realidad se parecen mucho, y que yo no era tan rubiecita, que no era tan agraciada. Saqué los colores de mi papá".

Tras esto, reconoció que en ese entonces "no sabía cómo tomármelo y me preguntaba qué le puedo hacer a mi pelo, cómo puedo estar más flaca, qué ropa me pongo, me hizo cuestionarme lo que comía. Una niña de 15 años no tiene por qué estar cuestionándose esas cosas".