[VIDEO] Xhefora Alvarado generó ola de reacciones tras hablar de polémica por "Nano" Calderón : "Todo se va a pasar”

Xhefora Alvarado, la hija de Anita Alvarado, realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde hizo referencia a la polémica protagonizada por Hernán "Nano" Calderón, luego de agredir a su padre.

En este sentido, la joven de 18 aseguró a través de un video que muchos hablan "sin saber lo que pasa en los otros hogares, porque nosotros vemos lo que hay en una pantalla”.

“Como hija de alguien que trabaja en televisión, me afectan bastante las críticas que me llegan, porque a lo largo de mi vida me han llegado muchísimas y creo que a él igual. Y nos afecta”, comentó.

Asimismo, aseguró que el público "no sabe en verdad lo que realmente pasa en un hogar y nosotros no sabemos lo que está pasando en ese hogar, como ustedes no saben lo que está pasando en el mío”.

Por lo mismo, le envió un mensaje a la familia de Raquel Argandoña, asegurando que a pesar de no conocer en detalle lo ocurrido, reconoce que es un momento complejo.

“Quiero darles mi apoyo a ustedes como familia, a mamá, papá e hijo, porque sé que están pasando por una situación difícil. Pero, confiando en Dios, todo se va a pasar”, añadió.