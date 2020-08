Karol Cariola visitó a Celestino Córdova para pedirle que “que no sacrifique su vida”

21:43 “Por solicitud de representantes del pueblo mapuche, se me ha pedido que sea una de las garantes de las conversaciones que lleva el machi Celestino Córdova con el gobierno de Chile”, explicó la parlamentaria.

Esta jornada la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola viajó hasta Nueva Imperial para establecer convesaciones entre el Gobierno y el machi Celestino Córdova.

La parlamentario explicó que “por solicitud de representantes del pueblo mapuche, se me ha pedido que sea una de las garantes de las conversaciones que lleva el machi Celestino Córdova con el gobierno de Chile”

“Por ello he venido hasta Nueva Imperial a pedirle encarecidamente al machi Celestino Córdova que no sacrifique su vida. Así también le pido al gobierno que haga un último esfuerzo para salvar la vida del machi y no empeorar aún más este conflicto”, agregó.

Luego de la conversación con el comunero mapuche la diputada Cariola dijo esperar que el gobierno responda.

Además, aseveró que “Valoramos tremendamente la disposición que ha tenido el machi Celestino a dialogar. Sus representantes, su familia, su comunidad han sido tremendamente pacientes con un gobierno que ha dificultado hasta el momento la capacidad de respuesta".

“El pueblo mapuche no puede seguir cobrando vidas producto de un conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche y eso es una situación extremadamente compleja que hasta el día de hoy al menos este gobierno creemos no ha estado a la altura de resolverla. Esperamos que hoy al menos en lo que queda de día el gobierno sea capaz de responder”, enfatizó Cariola