Expertos dan consejos para volver a usar maquillaje luego de meses

Con el regreso al trabajo presencial muchas mujeres que perdieron la costumbre de usar maquillaje durante los meses de confinamiento han tenido que retomar o piensan volver a usarlo. Sin embargo, con el uso obligatorio de mascarillas y el estilo de vida distinto que se tuvo durante meses hay que tomar en cuenta ciertos aspectos.

Una pregunta común es sobre el uso de base de maquillaje bajo la mascarilla y si éste podría empeorar el acné. Al respecto, el dermatólogo y coordinador académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Francisco Chávez, explicó a hoyxhoy que "en general, lo que más puede producir el tapamiento de los orificios foliculares, que son los mismos por los que sale el material sebáceo, es un ambiente cerrado y húmedo. Es decir, claro, las mascarillas han hecho aparecer más espinillas porque básicamente generan un entorno de la piel cerrado. Sin embargo, si tú agregas maquillaje en tu cotidiano la verdad es que el tema no debería empeorar, salvo que no se tome la precaución de retirarlo en las noches, que es una norma básica de higiene de la piel en sentido de prevención de puntos negros, espinillas etc., y no sólo se debe hacer para sacarse el maquillaje, sino también para sacarse las partículas ambientales de tierra y monóxido de carbono, que se pegan a la piel y pueden taponarla".

Asimismo, el médico sugirió optar por productos suaves para el lavado de la cara, como las aguas micelares. "Las aplicas con un algodón y remueven bastante bien las partículas que se han adherido a la piel", dijo.

Cómo maquillarse hoy

La maquilladora Abigail Ruiz (@abigailruizmake_up) afirmó que después de tanto tiempo en casa hay que tener en cuenta que la piel se aclara un poco, "por lo que hay que tener cuidado que las bases sean del color apropiado", manifestó. Si se nota una diferencia lo mejor es comprar una más clara y, por supuesto, "siempre hay que aplicar en poca cantidad, acompañarla de un buen protector solar o bien usar una base con protector solar incluido. También se puede recurrir a polvos bronceadores", añadió.

Ruiz también se refirió a qué hacer para resaltar el maquillaje de los ojos, que pensando en el uso de mascarillas son lo que más se puede destacar. "Se puede usar un bonito delineado y sombras de ojos más coloridas. He visto incluso que hay personas que combinan su maquillaje de ojos con el color de la mascarilla. Todo espacio y toda circunstancia es un campo abierto para la creatividad", aseguró la experta.

Si no se quiere dejar de lucir la boca, la maquilladora sugirió usar mascarillas transparentes, que de acuerdo a ella están muy de moda. Ahora, si se va a optar por una mascarilla regular y no se van a ver o no se ven los labios, no hay que olvidarse de cuidarlos de todas formas. "Hay muchas personas que han descuidado los labios y han dejado de usar hidratantes, entonces hay muchos labios partidos, resquebrajados", comentó.