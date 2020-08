Alcalde de Estación Central pide que malls abran en Fase 3 y que una autoridad central lo resuelva

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, fue claro esta mañana en solicitar que sea una autoridad central la que defina la reapertura de los centros comerciales y que esto, además, se haga en una fase más avanzada del Plan Paso a Paso y no en la etapa actual: la Fase 2.

“El resto de los centros comerciales de Estación Central, los tres más importantes, abren a partir de la próxima semana, si es que no se considera una solicitud que estamos haciendo con el alcalde Alessandri de que tal vez los malls habría que dejarlos para una Fase 3”, dijo el edil en Radio Universo aludiendo a los malls que hay en su comuna, el Mall Plaza Alameda, Persa Estación y Arauco Estación.

“La Contraloría emitió un Dictamen que dijo que no teníamos la facultad de cerrar los centros comerciales entonces no nos queda más que coordinarnos en la buena onda y así conseguimos que no abrieran la primera semana”, explicó al señalar que hay que diferencia el tipo de comercio que puede operar. “A mí me da la impresión que en los flujos, un 70% de las personas que ayer caminaron por el barrio, más allá de la comuna, eran personas que necesitaban abastecer su emprendimiento”.

“Esto es algo inédito, nunca (visto) en la historia reciente del país (…) es algo inédito y tenemos que ir corrigiendo lo que pueda ocurrir, ahora la mirada de una solo comuna no alcanza”, agregó sobre la forma en que se debe enfrentar la reapertura del comercio.

Consultado por el caso del Costanera Center que abre hoy, dijo:“Lo que pasa es que claro, la alcaldesa de Providencia también coordinó lo mismo, ella planteó lo mismo, pero comenzó antes. Lo medular es que falta una visión integral, más de región, más de ciudad en donde el ministro de Economía, la autoridad sanitaria, digan: ‘bueno después de lo que vimos ayer en barrio Meiggs tomaremos las siguientes medidas’, y eso es lo que pedimos, que los centros comerciales avancen solo en Fase 3 y no en Fase 2 y eso incluye a todos los sectores comerciales, incluso barrios comerciales”.

“Hoy debiese estar radicado en la autoridad sanitaria, en Economía. El intendente también podría coordinar muchas cosas y lo hace ah, no digo que no lo hace. Hoy día será una jornada donde vamos a tener, lo hemos pedido y yo creo que hoy tendremos respuesta y una reunión que vamos a pedir en la mañana con las autoridades correspondientes para ordenar esto de manera más global”.

“Mira con las pocas atribuciones que tenemos los alcaldes en Chile y con una situación inédita en barrios de este tipo, se requiere mayor flexibilidad, o que nos den más atribuciones a los municipios para coordinar globalmente”, planteó Delgado.

, lamentablemente acá hay que hacer autocrítica, el Estado tampoco logró comunicar de manera tan efectiva la diferencia entre la etapa 2, etapa 3, la 4 y 5”, dijo el alcalde. “Si tú le preguntas a todas las personas que caminaban por la calle en qué fase estaban, a lo mejor un 80% te decía que estamos en Transición y ¿qué significa estar en transición y cuál es la diferencia con Preparación? Te aseguro que nadie contestaba esa diferencia, Apertura Inicial y todo eso”.

“Mira, lo mejor, el gran potencial que tenía el Paso a Paso, estos pasos que no daban mucho a la interpretación a la imaginación, faltó reforzar en que fase estábamos entrando, qué hacer, qué no hacer, a lo mejor el comercio como tal o barrio comercial como tal o mayoristas como tal, los que estaban ayer haciendo oferta, no aplican para Fase 2, a lo mejor ese es el gran aprendizaje de ayer, y tendremos que corregir”, señaló.

“No podemos prometer perfección, pero reconvertir rápidamente en errores y salir de ese error y ofrecer alternativas mejores para la gente y hoy es día clave para eso: si no reconvertimos hoy, el día de mañana qué haremos con la Fase 3, 4 o 5.Imagínate si a la gente le hablas de transición, imagínate cuando le hablen de Apertura Inicial. Yo creo que también hay que comunicar mejor, confiar en la gente, pero también el Estado tiene un rol y los privados tienen otro rol”.

Delgado señaló que tanto el mall Chino como el barrio Meiggs no están en su jurisdicción pues no son parte de la comuna de Santiago, pero que son personas que transitan por ambos territorios. “El comportamiento que vimos en televisión de personas dentro de esa galería escupiendo a periodistas y siendo muy violentos no es un comportamiento distinto al que uno ve en el comercio ambulante ilegal cuando se fiscaliza, por lo menos a mí no me sorprende”. “Cuando uno va a fiscalizar al comercio ambulante pasa lo mismo, (…) insultos, escupir, tirar monedas, lo digo porque muchos comerciantes ilegales se abastecen en estos locales y luego se veía en televisión que en el mismo barrio Meiggs estaban los comerciantes ambulantes ya vendiendo en la calle, que habían comprado cosas en las bodegas adyacentes”.

“Hay un porcentaje importante de personas que ayer transitaron por el barrio que tienen emprendimientos, olvidemos un rato el comercio ambulante ilegal, son personas que tienen páginas de Instagram, que venden cosas que fabrican. Yo en la comuna de Estación Central tengo muchos emprendedores que se quedaron sin insumos por el cierre del barrio Meiggs. A ese tipo de gente ¿qué le puede decir? ¿Espere una semana? No, no pueden esperar una semana porque hay gente que está desesperada por tener ingresos y en buena lid, son emprendedores”.

“La propuesta que yo hago hoy día con alcalde Alessandri es que a lo mejor todo aquel comercio que venda por mayor, mayorista a lo mejor que tenga horarios o días diferidos y a lo mejor incluso lleguen a extremo que solo atiendan a personas de cierto número de carné para arriba, para abajo, hacer algún tipo de estrategia en el cual la gente que va a comprar al por mayor lo haga de forma ordenada pidiendo horas previas (…) El mayoreo funciona distinto al minorista, al centro comercial tradicional, donde la gente dice hay fila afuera, se toma la temperatura”.

Delgado señaló que “el alcalde Alessandri me dice que local (mall Chino) estaba cumpliendo, pero el problema es que llegaron 2 mil personas. ¿Qué hacemos con esas 2000 personas?”