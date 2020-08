CPC: “Postergar el Plebiscito probablemente genera más inseguridad”

“Como dice el ministro (Lucas) Palacios,, la luz está en que vayamos generandode las áreas de la economía que generan impacto en el empleo y que permiten generar estos trabajos y esta actividad”, dijo esta mañana Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) frente a las cifras económicas conocidas ayer.

“Por otro lado, dónde veo la luz del túnel, efectivamente llevamos una caída del 14,1% y esperamos un segundo semestre que probablemente sea menos complejo que el anterior, y estamos pensando que Chile va a retroceder en 6 puntos o algo así en el PIB. Eso es dramático, pero lo más importante es que la economía vuelva a funcionar y con más fuerza”, sostuvo en Radio Universo.

“El desafío que tenemos es recuperar los empleos, generar actividad, generar crecimiento, inversión, y ahí hay otro tema muy importante porque estamos dentro de un proceso político y ese proceso político va a dibujar el Chile que queremos o el Chile del futuro y eso también genera cierto grado de inestabilidad y contrae de alguna forma la inversión. Por lo tanto, creo que también hay que avanzar en ese proceso, para que el crecimiento, la inversión y el desarrollo sea más sostenido en el tiempo y en el largo plazo porque es la única manera de seguir generando empleos de calidad”, dijo.

Consultado por si se debe o no mantener la fecha del Plebiscito frente a su impacto en el clima social y la inversión, Sutil respondió: “Las decisiones de inversión están afectadas con o sin Plebiscito lo que pasa es que postergar el Plebiscito probablemente genera más inseguridad. No tengo ese feedback para dar una opinión categórica, lo único que puedo decir es que si tuviéramos una condición sanitaria que lo hace inviable desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos, por supuesto que creo que no hay que poner en riesgo a nadie. Ahora, si la seguridad y la Pandemia, que tenemos que aprender a vivir con ella mientras no tengamos una vacuna, un remedio, una solución, tenemos que aprender a vivir con ella, tomando las medidas de precaución y haciendo el proceso correctamente yo pienso que deberíamos avanzar, esa es mi opinión”.

Los malls

Sutil diferenció lo ocurrido en el Mall Chino, “donde aparenta que había comercio informal”, de un centro comercial “que apele a la responsabilidad de las personas. Aquí hay una cosa muy importante que es demostrar como sociedad que somos capaces de ser responsables y si no los somos, la autoridad tiene la obligación de regular y eso pasó en el mall Chino”.

“Si somos responsables como se ha demostrado en muchas áreas de la producción (…) la economía debe ir retomando”, agregó.

“En general lo que uno ve en TV es justo el pato feo de la boda o la situación incómoda, pero uno no ve las otras 99 fiscalizaciones donde probablemente 90 estaban perfectamente correctas y nueve tenían apreciación de criterio para mejorar. Y uno ve lo que le muestran que es la situación conflictiva por el escándalo, ya sea el que fiscaliza incorrectamente por falta de criterio o el que es infractor”.

“La gran mayoría de las pequeñas, medianas o grandes empresas han demostrado estar a la altura de las circunstancias”, agregó. “Me quiero quedar con el vaso casi lleno más que con las cosas que son incómodas”.

“Creo que tenemos que ir retomando la actividad y se la va a hacer difícil a los malls, ya lo vimos en el Costanera Center donde prácticamente había muy poca actividad y eso es confianza del consumidor de tener cuidado y respeto, que es distinto a lo que pasó en el mall Chino”.