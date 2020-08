"El Zorro de Providencia" anhela tener la capa de Antonio Banderas

Diego Gotelli C.

El sonido de herraduras en el pavimento extrañó a Eloisa Godoy, vecina de Providencia que el miércoles a las 16:00 horas dejó de regar sus plantas para ver como un caballo transitaba por la avenida Tobalaba. Sobre al animal iba un hombre de negro con capa. "Era super raro. Pensé que estaba alucinando por los meses que llevo encerrada", cuenta.

Pero no fue la única que lo vio. La alcaldesa Evelyn Matthei lo detectó por las cámaras de seguridad e inició una búsqueda para ubicar a quien llamó "El Zorro de Providencia", por su vestimenta como la del héroe enmascarado. "Nos encantaría conocerlo", escribió en sus redes sociales, donde publicó una imagen de "Se busca", emulando los afiches del Viejo Oeste.

La viralización permitió dar con quien dice estar tras el disfraz. Es un hombre de 29 años que vive en Puente Alto y que en la pandemia se ha dedicado a ayudar a quienes lo pasan mal, llevando donaciones caracterizado.

"Desde chico me ha gustado El Zorro porque ayuda a los pobres. Siempre me disfrazaba de él, incluso en Halloween", dijo, pidiendo resguardar su identidad.

Luego de hablar con Matthei, El Zorro criollo contó a que tras ser despedido de una minera aprovechó su tiempo para apoyar ollas comunes y campamentos. Lo hace caracterizado, pero hace poco comenzó a arrendar un caballo para completar su look. "El Zorro no puede andar a pie", dice.

El nacido en San Fernando cuenta que el miércoles iba a Estación Central a llevar ayuda. En Las Condes retiró el caballo, bajó por Providencia, pero en La Moneda decidió regresar. El caballo se alteró.

Dice que no quiere hacerse conocido, pero sí le gustaría que Antonio Banderas, que protagonizó El Zorro, sepa de su labor: "Sería un honor que me dijera 'te cedo el trono' o si me diera parte de su disfraz".