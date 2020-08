Monckeberg y voto para el plebiscito a través de correo: "Se hace muy cuesta arriba innovar hoy"

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se refirió al próximo plebiscito constitucional, informando que durante esta jornada el Servicio Electoral (Servel)deberá pronunciarse sobre cómo será la participación de los pacientes con Covid-19 en el proceso.

Al ser consultado sobre un voto anticipado por correo, el secretario de Estado indicó a Tele13 que "está difícil a estas alturas, porque necesitaría de un acuerdo y además hay que preguntarle siempre al Servel, porque hay que implementarlo".

"Se hace muy cuesta arriba innovar hoy, entiendo que en la historia electoral chilena nunca ha existido", insistió, añadiendo que la participación de los contagiados "es un desafío (...) es un tema que va a tener que resolver el Servicio Electoral".

Además, advirtió que "está claro que si en un mismo local de votación se te da la autorización por parte del Servel, para que voten las personas contagiadas y las que no están contagiadas, eso va a afectar la participación, más de alguno va a decir, 'ahí no me voy a ir a meter' y es razonable, de sentido común".

Sin embargo, insistió en que "la decisión del Gobierno finalmente es que el Plebiscito se realice y para eso fijar todas las condiciones para que resulte impecable, porque es cuesta arriba, y hay que apoyar al Servicio Electoral, que a diferencia de otras elecciones, hoy tiene autonomía constitucional, a partir de la última elección ya la tienen".