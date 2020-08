Abogado de carabinero imputado por disparos que cegaron a Gustavo Gatica: "Él en ese minuto no se encontraba en ese lugar"

11:57 El defensor del ex teniente coronel de FF.EE., Claudio Crespo, dijo que en Chile no existe la tecnología para determinar la posicion de un tirador en un evento público.

Jorge Martínez, abogado del carabinero acusado por los disparos que cegaron a Gustavo Gatica, dijo esta jornada que su defendido no se encontraba en el lugar de los hechos y que no es el responsables de las graves lesiones que sufrió el joven.

La PDI dijo esta jornada, tras la detención del ex teniente de FF.EE., Claudio Crespo, que se habían utiilizado pericias balísticas inéditas, para establecer la responsabilidad del ex uniformado. Martínez, en tanto, aseguró que "en Chile no existe esa tecnología para establecer la posición de un tirador en un evento de orden público ".

Además planteó que Crespo se encontraba en las cercanías de Plaza Italia intentando evitar el saqueo a una iglesia. "Él en ese minuto no se encontraba en el lugar", dijo el defensor.

El abogado también sostuvo que la detención le pareció irregular. "No lo esperábamos, ni siquiera teníamos la calidad de imputado, citado ni testigo en la investigación", indicó.