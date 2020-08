Seremi de Salud señala que aumento de casos en RM “no es un rebrote”, es “una leve alza”

“Sí, efectivamente, como comentó el ministro, ayer vimos un aumento de 273 casos. En la RM hemos mantenido una baja considerable desde abril, donde en promedio teníamos 300 casos y este aumento efectivamente se puede producir debido a muchas cosas. Hemos visto la lamentable imagen que tuvimos el lunes en el mall Chino con grandes aglomeraciones, sabemos que han pasado varias comunas en la RM a transición, lo que implica mayor libertad para el ciudadano”, dijo esta maña la seremi de Salud, Paula Labra, sobre el aumento de casos en la Región Metropolitana informado el día de ayer y que, según el ministro de Salud, Enrique Paris, podría deberse a lo ocurrido en el mall Chino a comienzos de semana.

“Efectivamente puede generar, dado las aglomeraciones, que se haya producido el aumento, pero por otro lado hacemos una intensa búsqueda de casos positivos y dentro de esta búsqueda activa, también se puede atribuir a que se haya producido este aumento de casos porque estamos pesquisando a personas que pueden ser positivo y no lo saben y andan en la calle. Lo captamos con PCR masivos, entonces se puede atribuir a estas razones”, dijo en Radio Universo.

Sobre el aumento, señaló que “en primer lugar, no podemos clasificarlo como un rebrote, podríamos decir que el día 16 de agosto tuvimos más casos, 649 y ayer 595, se puede considerar como leve alza y lo del mall Chino yo creo que es un ejemplo de lo que producen estos aumentos de casos que observamos el día a día, pueden haberse producido casos de contagio porque si hay aglomeraciones, eso produce contagios y eso nos lleva aumentar, pero es un ejemplo de lo que puede ocurrir en distintos sectores que se siguen produciendo aglomeraciones en algunas comunas en transición”.

“Todos los pasos del Paso a Paso fueron minuciosamente revisado con distintos actores que participaron en la preparación de esta estrategia gradual, en ese sentido, tenemos lamentables ejemplos como repetimos el mall Chino. Pero también hemos tenido otros ejemplos que han cumplido con protocolos y que no hemos visto estas aglomeraciones, esta falta de distanciamiento, esta falta de protocolo, como es por ejemplo el Costanera Center. Estuvimos el otro día, abrió sin problemas, no hemos visto aglomeraciones, por tanto, el tema no es ése, es que siempre, independiente de las características en cada etapa y lamentamos que existan estas situaciones donde no se cumple, pero hemos visto que mucha gente, mucho empleador que si está cumpliendo”, agregó.

Sobre la trazabilidad de la región, Labra explicó que “nosotros hacemos investigación epidemiológica con nuestros trazadores, tenemos 1.200 en 5 callcenters. Se hace la investigación epidemiológica de estos casos nuevos y en esta investigación, se identifican todos los contactos estrechos que esa persona tuvo. En ese sentido hemos identificado 7.000 contactos estrechos de todos estos casos índices (595 nuevos en las últimas 24 horas). De ese total, se ha logrado trazabilidad del 87% de los contactos estrechos, ¿por qué un 87% y no un 100%? Porque ocurre que en muchos casos las personas no entregan el número de contacto correcto o no quieren entregar información, por lo tanto, la diferencia para llegar al 100% es que podamos tomar contacto con estas personas, en ese sentido y aprovechando la audiencia, hago el llamado a que las personas por favor entreguen la información que corresponde y que además contesten el teléfono, que entreguen la información cuando la llamemos, esto es para llamar a que la región siga avanzando al desconfinamiento. Se entrega licencia médica, por lo tanto, si hay gente que tiene temor de tener problemas con su trabajo y por eso no entregan información, hago el llamado para tener el 100% de trazabilidad”.