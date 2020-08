Paris dijo que "no hay relación" entre el uso de establecimientos para el plebiscito y retorno a clases ante dichos de Figueroa

14:49 El ministro de Salud se desmarcó de las declaraciones de su par en Educación y afirmó que ambos escenarios no son comparables.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se desmarcó de las declaraciones de su par en Educación en cuanto donde comparó las condiciones sanitarias para el plebiscito y el retorno a clases.

Ante esto, el encargado de la cartera de Salud señaló que estos escenarios no son comparables, pues afirmó que "creo que el retorno a clases y el uso de los establecimientos educacionales como lugar de votación no tienen ninguna relación".

"Los establecimientos educacionales normalmente y tradicionalmente se han utilizado en Chile para las votaciones de diferente tipo, por lo tanto no hay una relación. Nosotros no podemos y no nos vamos a referir a que los establecimientos puedan volver a clases", añadió.