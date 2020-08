Desbordes advierte: “No quisiéramos ver derramamiento de sangre de ningún chileno, pero hay gente con un nivel de violencia que lo que está forzando es eso”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió esta mañana a los hechos ocurridos el fin de semana en La Araucanía, donde una niña de 9 años resultó herida luego de que un grupo armada atacara el camión donde transitaba junto a su padre y padre. “La enorme mayoría del pueblo mapuche no está por la violencia, el 99% del pueblo mapuche tiene demandas que son legítimas y que no pasan por disparar, incendiar, la mayoría de las comunidades no está en una actitud violenta y la salida pasa por un trabajo político. Y lo otro es enfrentar con todas las herramientas del Estado derecho a estos grupos violentos, no le queda duda de eso”.

“Las FFAA están desplegadas en el marco de un estado catástrofe por una pandemia (…) la Ruta 5 -que tenía cortes permanentes- está fluida gracias a la presencia del Ejército y eso se logra con patrullas que han sido atacadas dos veces en los últimos 15 días. Hace dos semanas con un cabo segundo herido que gracias al casco no lo mató, este fin de semana escopetazos un carro blindado”, señaló en Radio Universo. “Ahora los militares se van a defender y eso tiene que estar muy claro, no le quepa duda que tienen todo el respaldo si se defienden en una situación de esas,no están de adorno”.

“Lo que no me parece es que se piense que los militares deben hacer el trabajo que le corresponde a carabineros y que están haciendo y hay que apoyar a esas instituciones, en eso se está trabajando. Son las policías los que tendrán que enfrentar estos actos violentos”, agregó.

“Las FFAA hoy no tiene las herramientas intermedias antes de llegar al arma de fuego y yo distinguiría actos violentos como los atentados a bala, los incendios, con la violencia en algunos municipios de personas desarmadas. Son cosas distintas y las dos son violencia, no podemos mezclar el que dispara, asesina, incendia, esos son criminales, terroristas incluso en opinión de muchos y me sumo a eso, que están intentando provocar un ambiente en la región de caos, de ingobernabilidad, con un intento de mostrarse como una guerrilla si uno ve las fotos que subieron ellos mismos a redes sociales hace un rato atrás. Esos grupos pequeños deben ser enfrentados con el máximo de fuerza posible dentro del Estado de derecho”, agregó.

“Las FFAA están a cargo de la custodia de determinados lugares, fiscalizando el toque de queda y están preparadas para el caso en que tengan que actuar, lo están en todo Chile. No tiene gases pero sí tiene su armamento, armamento de guerra”.

Consultados por los dichos del ministro de Interior Víctor Pérez, quien acusó la “capacidad militar” de estos grupos, Desbordes señaló: “tiene razón el ministro Víctor Pérez, eso es lo que vimos en la foto, hay uno de los detenidos que está anunciado huelga de hambre seca en una de las cárceles de la región, está detenido y formalizado por portar un fusil de guerra calibre 5.56, un fusil que atraviesa los blindados del Ejército sin problemas, es un armamento que usan las FFAA de Perú y Ecuador, un fusil Daewoo koreano de primer nivel”.

Ante la pregunta de si esos posibles enfrentamientos con las FFAA podrían generar una escalada de violencia, el ministro dijo que “hay que evitarlas y por eso son las policías, las fiscalías, los tribunales los que tiene que actuar y las FFAA -mientras dure el estado de catástrofe- están para asegurar que se cumplan as normas sanitarias de la Pandemia y en ese contexto están para cuidar que las rutas estén operativas como la Ruta 5 Sur”.

por lo tanto, espero que sean detenidos y puestos a disposición de la justicia. Es lo que uno espera que suceda en un Estado de Derecho”.

“Yo entiendo a los camioneros, el drama que están viendo, el relato del padre de la menor es tremendo. Uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y de las personas que sienten que la justicia no les está respondiendo. Y lo que corresponde son varios carriles separados: uno es el político, económico y social; otro la justicia e Interior que está haciendo su trabajo, se está haciendo el trabajo”.

Plebiscito

Sobre el Plebiscito del próximo 25 de octubre, Desbordes dijo que “estoy en un rol distinto. Tengo derecho a opinar cual es mi opción, eso no ha cambiado, pero no voy a tener un rol activo en una campaña, en promoverla. Como ministro voy a trabajar para que estén las condiciones para tener un muy buen Plebiscito”.

“Comparto lo que ha dicho el Presidente, uno puede opinar lo que quiere, Apruebo o Rechazo, pero el gobierno debe estar prescindente. El Presidente es el líder de CHV y CHV está dividido y con una coalición dividida nuestro líder, que es el Presidente, es razonable que no señale cuál es su posición”.

“La madre de todas las batallas, junto con el Plebiscito, es el 11 de abril de 2021, que son elecciones municipales y de los constituyentes”, agregó.

Consultado por los dichos del acalde Las Condes, Joaquín Lavín, quien se manifestó a favor del Apruebo. “Compartimos muchos puntos de vista con Joaquín (…) Me parece bien, eso deberían hacer todos los liderazgos políticos de la coalición que están en esa arena y esto nos lleva a lo que corresponde hacer al día siguiente, el 26 de octubre, la unidad absoluta de CHV para enfrentar lo que vendrá después. Eso es lo que nos corresponde, unidad total”.

¿Se mantiene la fecha? “Es la Constitución la que establece la fecha y eso hay que cumplirlo a menos que las condiciones sanitarias no lo permitieran, pero es algo que habrá que evaluar, por ahora al parecer sí, pero no sabemos, el comportamiento de estos virus no es predecible a dos meses del Plebiscito. La Constitución dice 25 de octubre y estamos trabajando para apoyar ese Plebiscito”.