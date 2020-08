Experto advierte que rebrote de Punta Arenas podría repetirse en Santiago o Estación Central por baja trazabilidad

“Es bastante preocupante por dos motivos, primero porque Punta Arenas volvió a foja cero, estamos igual que a principios de año, tenemos un nuevo brote de igual magnitud que a principio de año y lo otro preocupante, es que a pesar de los cuestionamientos del ministro a la trazabilidad de Punta Arenas, paradójicamente es mejor que la que hay en Estación Central que se acaba de desconfinar, pero aun así, la trazabilidad es insuficiente”, señaló el internista del Hospital Sótero del Río y magister en Salud Pública del Imperial College UK, Juan Carlos Said, sobre lo que actualmente ocurre en la Región de Magallanes.

Los casos en Punta Arenas han aumento y superado lo que ocurría al comienzo de la pandemia, situación que gatilló la crítica del ministro Enrique Paris a las autoridades locales, provocando la renuncia de la seremi de salud de la región, Mariela Rojas, el día de ayer.

En esta línea, Said recordó en Radio Universo que “la trazabilidad es la única forma de detener un brote y significa que aparte de las medidas de prevención, usar mascarillas y alcohol gel, el Gobierno debe ser capaz de ubicar a los contactos que han estado con una persona enferma, contactos que no saben que estuvieron con esa persona, porque estuvieron en el trabajo, quizás estuvieron en la micro, en un negocio, estuvieron en la casa y decirle ‘mira tuviste contacto con un paciente, él está enfermo, quédate en la casa, si puedes hazte un examen’ y con eso cortamos cadena de contagio, no se contagian más personas y controlamos la pandemia”.

“Esa trazabilidad, ese número de contactos ubicados debe ser de un cierto número, un mínimo para que funcione, al menos 5 o 7 personas. En Punta Arenas –paradójicamente- se estaba haciendo mejor que en Estación Central, pero aun así es insuficiente porque se están ubicado no más de 3 contactos por paciente. En Estación Central se está ubicando a menos de 1 contacto por persona, entonces uno dice que la trazabilidad que era como el modelo, la de Punta Arenas, parece no ser suficiente y por otro lado, si en Punta Arenas pasó esto y con mejor trazabilidad, ¿qué puede pasar en Santiago que se está desconfinando, que su trazabilidad funciona peor? Creo que el escenario es de bastante incertidumbre y nada dice que en un mes más o dos meses, Estación Central o varias comunas de Santiago no puedan volver a la misma situación que está Punta Arenas”.

“Hay que dejar de tener indicadores por cumplir. Leía en la mañana que el Gobierno decía ‘100% de trazabilidad en Estación Central’, eso no es real, no hay que decirle a las personas que si estamos ubicando a menos de un contacto por enfermo o dos, eso no es real. Yo presenté en la Cámara de Diputados la semana pasada, en la Comisión Evaluadora de la Respuesta a la Pandemia, y planteé eso. Para que se hagan una idea, en la Unión Europea se debe ubicar de 7 a 10 contactos para que se corte (la cadena de contagios), otros dicen de 20 a 30. Es obvio, no hay que ser científico, cuando una persona circula en la ciudad, tiene contacto con muchas personas, es evidente, entonces se dice que los chilenos solo toman contacto con una persona al día, eso no es real. Entonces nos quedamos con eso y decimos cumplimos y la verdad, no cumplimos”.

Consultado por la trazabilidad informada en Punta Arenas, donde sólo un 68% de los pacientes tenía contactos estrechos identificados, Said fue categórico: “no se hace bien la pega porque es difícil pensar que está lleno de pacientes que no tienen familias, que no salen, que no están en contacto con nadie, gente que son *zombies*, que no están en contacto con nadie, me parece que es poco real. En el fondo, lo que se hace es limitar al máximo los contactos posibles y con eso se mejora el indicador y decir ‘mira cumplimos en un 100%’. Acá la gran vara para ver si la trazabilidad funciona es si hay rebrote o no, y seamos realistas, los países que hacen buena trazabilidad o no tuvieron cuarentena o fueron cortas y logran evitar rebrotes”.

“Ejemplos de eso hay, no hay que decir que un rebrote grande es inevitable. Muchas veces decimos que Uruguay es más chico, bueno comparemoslo con Las Condes o Vitacura, y no está mejor. Si hubiéramos hecho las cosas bien como en Uruguay, si tuviéramos la mortalidad de Uruguay, en Las Condes habrían muerto 98% menos de personas. Acá no se trata que lo hacemos mal en Puente Alto o Estación Central, lo hacemos mal en los lugares donde tenemos mejores condiciones para hacer las cosas bien y eso es preocupante”.

Salud primaria

“Para ser justos, en los últimos meses han habido mejorías en la trazabilidad y quiero ser enfático en esto: lo que pasó es que de marzo a junio no hablamos de esto, el plan de trazabilidad del Gobierno se elaboró el 1 de julio, entonces imagínate lo que hablamos, se lanzó 1 de julio”, agregó. “Hoy reportamos que el 50% de los consultorios del país no tienen personal para dar licencias a los contactos estrechos, a las personas que hay que ubicar, no hay personal para eso, aun hoy, hay 30% de consultorios que realizan la trazabilidad en Excel o con lápizy papel, no están usando la plataforma Epivigilia. Es bien difícil hacer la pega bien”, sostuvo.

“¿Ha habido progresos? Sí, en mayo la tasa era peor, pero partimos tan atrás y hoy está la presión de que todos estamos agotados de la cuarentena, hay fatiga de esto. Hay comunas que están en cuarentena, pero la movilidad es tan alta que son iguales a las comunas que no están, lo que ha pasado en Puente Alto, entonces toda esta fatiga se junta con un sistema que no funciona adecuadamente y donde hay que transferir recursos, hay que contratar más personas, hay que hacer esfuerzo de ubicar a contactos, se nos está juntando la tormenta perfecta”.

Said recalcó que efectivamente “ha bajado el número de casos y hay menor positividad (gracias a la cuarentena). La pregunta es ¿cómo hacemos que esto se mantenga? Y no hay otra cosa -hasta que haya vacuna- que la trazabilidad y ése es el problema, lo que necesitamos no está”. “La pregunta es ¿qué estamos haciendo tan distinto en Estación Central o Santiago que va a impedir lo que pasa hoy en Punta Arenas? y ojo que una crisis o rebrote como Punta Arenas en Santiago es gravísimo”.

“Invertir en trazabilidad no es solo invertir en salud, también es invertir en desarrollo económico y acá no habrá ningún plan de reactivación que remplace las medidas de salud publicas necesarias para controlar la pandemia”, señaló. “Hay que dejar de echarle la culpa a las personas, esto no es una peste egipcia o una plaga bíblica que no sabemos cómo controlar, acá hay herramientas que están en manos del Gobierno que son la trazabilidad y el Gobierno debe ejecutarlas para controlar pandemia”.

La misión de Paris

Sobre la gestión de Paris, Said señaló que: “lo que veremos en los próximos dos meses es evaluar su gestión, la capacidad de contener rebrote será responsabilidad de la gestión del ministro, esa es la barra con la que hay que evaluar y no hay que decir que el rebrote es inevitable, que tiene que pasar sí o sí, es como un discurso de la Edad Media. Cuando se aplican medidas como fue en el Siglo 19 en el brote de cólera en Londres, evento que fundó la epidemiologia, uno dice ‘mira, hay forma de prevenir y los países que lo hacen y aplican la ciencia lo logran’”. “Hay que dejar el espíritu derrotista, hacer las cosas bien y no traspasar la culpa a la gente de cosas que ya no dependen de la gente”.