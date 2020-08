Paris tras señalar que a su juicio enfermos de Covid no deberían votar en las elecciones: "Es una sugerencia"

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a sus dichos en Publimetro, donde planteó que a su juicio, las personas enfermas de Covid-19, no debiesen votar en el plebiscito constitucional de octubre.

"Si votan o no, es universal. Se ha discutido en todos los países del mundo. Eso tendrá que discutirse, yo dije que 'en mi opinión' porque es difícil que al ir a votar, una persona no pueda tener una conducta inapropiada, por eso sugiero eso, es una sugerencia, porque si la gente va a votar puede producir temor en que no lo tiene", dijo Paris.

El ministro de Salud añadió que "creo que eso va a tener que tomarlo en consideración el Servicio Electoral (Servel) escuchando todas las opiniones, la mía es una más" y aseguró que en la decisión se debe congeniar el derecho de las personas a votar, con el derecho de las personas a la vida.

El secretario de Estado añadió que el Minsal tiene diálogo permanente con el Servel, "hemos aportado todo lo que ha sido posible aportar a través de un representante, el consejo asesor para la pandemia también estará en contacto con el Servel. Al Minsal le corresponde sólo hacer los protocolos que aseguren la vida y la salud de las personas".