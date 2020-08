Chile se acerca a su peor pronóstico de muertes por Covid y hoy superaría los 400 mil contagios

Diego Gotelli C.

Una fuerte crítica por parte del Ministerio de Salud recibió en mayo un estudio de la Universidad de Washington que proyectó que Chile llegaría a agosto con 11 mil muertes por el coronavirus. "Supuestos dudosos" y "generador de incertidumbre" fueron alguno de los calificativos con los que el entonces ministro Jaime Mañalich arremetió contra el informe estadounidense, cuestionando además su amplio margen de error que, a su juicio, no le permitía ser un "instrumento útil" para tomar decisiones.

Tres meses después de su publicación el peor pronóstico para esta fecha está ad portas de cumplirse, pues ayer la cartera informó 64 nuevos decesos por el virus, elevando las víctimas de la pandemia a 10.916. De seguir la tendencia, entre hoy y mañana se llegaría a los 11 mil muertos con test PCR que confirman su contagio.

El último informe epidemiológico del Minsal detalla que si se incluyen los casos sospechosos, la cifra de fallecimientos vinculados al Covid-19 llega a 14.938.

Pero no es el único lamentable hito que podría alcanzar el país esta semana, pues con los 1.903 contagiados confirmados en las últimas 24 horas la cifra de infectados llegó a 399.568 y hoy se pasarían los 400 mil casos.

A nivel mundial sólo nueve países han alcanzado tal cantidad de pacientes con Covid-19. Son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia y España.

Aumenta la movilidad

En la jornada la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recordó que la pandemia no se ha acabado, por lo que instó a redoblar las medidas de autocuidado, principalmente en las zonas que han salido de cuarentena tras mejorar sus índices sanitarios.

Ayer seis comunas se sumaron a las localidades en Transición: Los Andes, Curicó, San José de Maipo, Padre Hurtado , Peñaflor y Peñalolén. En esta última se reforzó la vigilancia con testeos callejeros en sectores de alto flujo para detectar pacientes asintomáticos.

Este mecanismo de búsqueda activa se ha replicado en la mayoría de comunas desconfinadas, logrando que un tercio de los casos nuevos del país sean infectados sin síntomas. En su primera semana sin cuarentena, en Santiago se hicieron 1.689 testeos con este sistema y en Estación Central fueron 948, manteniendo menos del 3% de positividad.

El desconfinamiento de las dos comunas capitalinas impulsó el uso del transporte público de la RM, que en la última semana aumentó en un 18,5% sus pasajeros en comparación a la semana anterior, según reportó el Ministerio de Transportes.

"Ha sido una semana compleja, pero poco a poco ha ido mejorando el comportamiento de los vecinos", señaló en Mega a modo de balance el alcalde santiaguino, Felipe Alessandri.

Su par de Estación Central comentó que el trabajo se ha centrado en coordinar el comercio para que resguarde las medidas sanitarias. Ayer sus dos principales centros comerciales (Mall Alameda y Arauco Estación) abrieron sus puertas con baja afluencia de público. Dispar imagen a la que se vio en el Costanera Center de Providencia, el que avanzó en su apertura gradual levantando las cortinas de más tiendas. Pese a la cantidad de personas, el control de aforo mantuvo el exceso de clientes en el exterior, en largas filas cuyo orden fue resguardado.

Paris se disculpa

Un día después de que la seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, renunciara por las críticas del ministro Enrique Paris a la gestión de las autoridades locales en la pandemia, el secretario de Estado se disculpó. "Si se sintió aludida, le pido perdón. No me refería a ella, me refería a las autoridades en general", dijo.