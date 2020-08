Bellolio se suma a Paris y plantea que pacientes Covid-19 no deberían votar en el plebiscito: "No vemos ninguna razón por la cual innovar"

08:43 El vocero de gobierno insistió en que "no se puede restringir por ley la votación. Otra cosa distinta es cuando una persona tiene una enfermedad infecciosa".

"No se puede restringir por ley la votación. Otra cosa distinta es cuando una persona tiene una enfermedad infecciosa en donde en el pasado esas personas, por orden médica, tienen que quedarse en sus hogares y, por tanto, no pueden ir a votar", sostuvo durante esta jornada el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, plantenado que los pacientes contagiados con coronavirus no deberían acudir a votar para el plebiscito constitucional de octubre.

"En este caso colisionan el derecho a la salud con el derecho a la votación", sostuvo el ministro, añadiendo a Cooperativa, que en vista de las medidas sanitarias que se esperan tomar cuando el Servel "tiene hoy día atribuciones nuevas" en el marco de la Ley de Plebiscito Seguro "podría verse esto".

Por ende, insistió en que "hasta ahora, lo que nosotros hemos dicho, es que no vemos ninguna razón por la cual innovar en la obligación de que personas que estén con Covid positivo tengan que guardar cuarentena por la seguridad y salud de ellos y por la seguridad y salud del resto de las personas".