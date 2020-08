Anto Bosman y su carrera musical: "Para mí esto no es un juego"

Con o sin pandemia Anto Bosman se propuso seguir adelante con su carrera musical. La actriz que se hizo conocida en teleseries como "Wena Profe", "Pacto de Sangre" y "Verdades Ocultas", acaba de lanzar "Desayuno", su segundo sencillo como cantante.

Recién en junio dio su primer paso en esa dirección con "Otra noche", single al que siguió esta nueva canción de sonido R&B y pop producida por Lalo Iensen, que ha trabajado con artistas como Cami, Power Peralta y Ceaese.

Bosman cuenta que estaba lista para lanzar su carrera musical el año pasado, pero justo vino el estallido social y luego el coronavirus, así que se vio obligada a cambiar los planes y presentarse como cantante en plena pandemia. "Obviamente no fue en las circunstancias que me hubiera gustado, me hubiese encantado poder hacer un rico lanzamiento en vivo con show pero bueno, las cosas se dieron así", dice resignada pero no por eso menos determinada. "Es un proyecto para mí súper profesional, para mí esto no es un juego, entonces voy a seguir sacando música estemos o no en pandemia y ojalá más adelante cuando todo se normalice poder empezar a hacer shows en vivo", añade.

De hecho, cuenta que "Desayuno" fue completamente grabada y producida en pandemia, al igual que el videoclip que ya está en YouTube. "El resultado fue lindo, fue todo lo que esperaba, pero obviamente voy a seguir grabando mis canciones en las circunstancias en que estamos porque mi idea es poder lanzar por lo menos cuatro canciones este año", proyecta la artista de 24 años.

Y no se cierra a la opción de hacer algún espectáculo virtual, aunque dice que le gustaría que fuera con más canciones. "Yo creo que un poquito más adelante sí o sí voy a querer hacer algún show virtual o de la manera que se pueda", anticipa.

Sí, desde súper chica que amo bailar, cantar y actuar, son mis tres grandes pasiones. Cuando salí del colegio quería estudiar teatro musical en Argentina, de hecho quedé en algunas universidades, pero finalmente no me fui porque era chica, tenía miedo y no me quería ir sola. Toda mi vida tomé cursos de actuación, pero para mí siempre fue la música, de hecho yo estaba estudiando y me salí de la carrera para dedicarme a la música y después me salió todo esto de la actuación, que también lo amo, es de las cosas que quiero hacer toda la vida.

Claro, las teleseries son súper demandantes, pero yo creo que cuando uno quiere puede. Claramente cuando vuelva a grabar y siga haciendo mi música va a ser más demandante, voy a estar un poco más cansada, pero es cosa de organización y cuando uno quiere realmente algo hay que sacrificarse nomás.

Yo compongo mis canciones, las dos las he compuesto yo por completo, eso sí he recibido ayuda de mis productores en ciertas cositas, porque también me gusta mucho el trabajo en conjunto.

Verdades ocultas

Por estos días Antonia se prepara para retomar "Verdades Ocultas", teleserie a la que se sumó a fines del año pasado y que vio paralizadas sus grabaciones en mayo a raíz de la pandemia. Aunque la actriz, que es Julieta en la ficción de Mega, dice que aún no hay fecha para el retorno al set, ya se sabe que sus guionistas están escribiendo lo que seguirá en el drama vespertino que debutó hace ya tres años.

Obviamente en un principio tenia un poco de susto, por lo mismo, es un elenco que, si bien han habido muchos cambios, varios están desde el primer día de grabación y ya son como una familia. Y la verdad es que tenía un poco de nervio de llegar y no adecuarme, pero fue todo lo contrario, es un equipo muy lindo, me hicieron sentir altiro parte de esta teleserie que es tan entretenida de grabar, porque puede pasar cualquier cosas. De repente lees el guion y es como "¿en serio?" y después dices "obvio, si en esta teleserie en verdad puede pasar cualquier cosa", o sea, han cambiado caras, qué no puede pasar. Y la historia que me tocó me gusta muchísimo. El personaje, Julieta, también me gusta mucho porque es muy distinta a mí. La encuentro una pendeja chora, madura, tiene cosas que a mí también me hacen pensar. Así que estoy feliz de poder volver a grabar lo antes posible porque no doy más con estar encerrada en cuarentena, estoy desesperada.

Yo no sé si puedo hablar mucho de eso, se sabe que vamos a volver a grabar, que es la idea, pero no podemos hablar mucho, porque también se empiezan a crear expectativas y esto es tan incierto que uno nunca sabe lo que puede pasar con todo esto de la pandemia, entonces mejor no decir nada hasta estar seguros de que vamos a volver.

Vi el primer capítulo, pero sigo recibiendo comentarios, me siguen escribiendo 'cuidado con la piscina, te vas a pegar' o 'estabas viva', lo mismos chistes que me hacían cuando salió. Obviamente el impacto no fue el que causó la primera vez, pero es una muy buena teleserie. Así que feliz de que haya vuelto, de verdad es una gran producción.