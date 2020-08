"Superpan": La historia tras la amasandería chilena impugnada por DC Comics

Los problemas de Gonzalo Montenegro (39) comenzaron a inicios de 2020. En noviembre del año pasado el panadero por oficio, dueño de la amasandería “Superpan”, intentó inscribir ese nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi). Lo que vino después, en enero, fue la sorpresa de que DC Comics, firma a la que pertenecen héroes como Superman, Batman o Mujer Maravilla, se opuso al registro de esa marca en Chile.

La historia de Montenegro es particular: cuando tenía 8 años, su padre viajó a Estados Unidos a "probar suerte". Pero no le fue bien, regresó a Chile y tomó la drástica decisión de suicidarse. "Después, cuando tenía 10 años, mi mamá empezó a trabajar en una amasandería. Y nosotros éramos de bastantes bajos recursos y tenía solo dos poleras: una era la de Superman y otra era una verde", recuerda Gonzalo Montenegro. Cuando salía a repartir pan con la polera del superhéroe, ayudando a su madre, en el barrio lo molestaban y le decían "Superpan", mientras cuando se ponía la verde le gritaban "Peter Pan". "Yo llegaba a la casa llorando, no me gustaban los apodos", dice, y luego advierte, entre risas: "Era la polera que tenía, la verdad es que no era un tema que me gustara tanto, porque a mí me gustaba más Iron Man. Si no, sería Iron Pan".

Cuando cumplió 18 años, su madre se separó de su pareja, con la cual trabajaba en una amasandería. Ahí Montenegro decidió incursionar en el rubro. "Había salido de 4º medio y fue por un tema de necesidad. A mí me iba bastante bien en los estudios y todo, pero ya tenía que partir con el tema de la amasandería", recuerda.

Desde el año 2000 se ha mantenido activo en su local ubicado en Quinta Normal, que mantiene con su familia y su esposa. En los planes que tienen está iniciar una franquicia. En un mes más, Montenegro abrirá una nueva "Superpan" en la comuna de Ñuñoa. "No soy ambicioso, no digo que quiera tener 100 franquicias. Vamos a partir con una, que es de un familiar de mi señora", dice el panadero. "La idea fue porque mucha gente me consultó que quería poner un Superpan, copiando lo bien que nos fue acá, con el manejo de las redes sociales", comenta.

Los planes se han cruzado con la polémica con la firma DC Comics. "Estamos apelando, estamos en el proceso", cuenta. "Sale ahí (en la carta de la marca internacional) que 'Nosotros somos los creadores de Superman, Batman, Mujer Maravilla...' O sea, el nombre que yo quisiera asociar a pan, como 'Batpan' o el que fuera, automáticamente creo que pasaría lo mismo. Todo va a depender netamente de DC. De hecho, podrían demandarme por el uso de imagen que tengo".

A la demanda de la firma estadounidense se sumó Agrosuper por el concepto "Súper", que según la empresa se topa con su línea de productos procesados. Montenegro recurrirá al concepto de fama de la marca y tiene cartas firmadas por la Asociación Gremial de Industrias de la Panadería y Pastelería de Santiago, Agrosuper, Centro de Negocios y otros, donde apelan a que la marca es conocida por la comunidad y que no resultaría confusa respecto al superhéroe. "Con todo lo de la pandemia, la verdad es que todo eso está muy detenido. Ya están todas las apelaciones entregadas, fundamentadas", cierra Montenegro.