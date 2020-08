Contraloría reportó diferencias detectadas en las cifras de muertes por Covid-19

La Contraloría General de la República dio a conocer un informe final donde muestra los datos proporcionados por el Ministerio de Salud sobre la pandemia de Covid-19 en Chile el cual reveló incongruencias en dos balances respecto a las cifras de muertos.

Aquellos dos balances donde se ocurrieron diferencias ocurrieron el 10 de junio y del 23 de julio, según un informó el organismo.

Por una parte, el balance que ocurrió el 10 de junio detectó una diferencia de 2 mil 200 decesos entre las estadísticas informadas por el Minsal y las cifras del DEIS, situación que fue ajustada tras la recomendación de la Contraloría.

Según dice el documento entregado por el organismo "El Minsal informó en su reporte oficial del 10 de junio de 2020 -con fecha de corte el 9 de igual mes y año-, la cantidad de 2.475 casos de muertes confirmadas por causa de Covid-19. Sin embargo, tanto el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, como esta Contraloría General coincidieron en que la cantidad de decesos, a la citada data de corte, a causa de esa enfermedad conforme a las distintas fuentes de información (...) era de 4.675, por lo que se informó un número menor de 2.200 decesos".

"El menor número reportado obedeció a que el criterio utilizado por el Minsal a esa fecha consideraba los decesos que cumplían con la condición de contar con un examen PCR positivo y un certificado de defunción que señalara expresamente el término covid-19, situación que se mantuvo desde el inicio de la pandemia hasta el 16 de julio de este año", explica.

El 17 de junio el Minsal cambió el criterio para reportar las cifras oficiales de fallecidos, comenzando a informar las registradas por el DEIS. Con ello, en las cifras informadas el 23 del mismo "se verificó que en esa oportunidad la cantidad comunicada se ajustó a lo determinado por el DEIS, número que es coincidente con la calculada por esta Entidad de Fiscalización".

Sin embargo, en el mismo balance fue detectada una segunda diferencia. Esto pues se comunicó un total de 8.838 fallecidos confirmados por Covid-19, cifra que se ajustó a lo determinado por el DEIS para esa categoría.

"No obstante, dicho informe no consideró los 4.176 decesos sospechosos o probables de portar la enfermedad, que a igual data le remitió el DEIS al Minsal, pues de acuerdo al criterio adoptado por la entidad, estos solo se incluyen en el informe semanal de defunciones por covid-19, elaborado por el citado departamento, el cual se anexa al correspondiente informe epidemiológico, situación que no se ajustaría plenamente a lo señalado por la OMS", dice el escrito.

Finalmente, Contraloría manifestó que "respecto de ambas situaciones, la Subsecretaría de Salud Pública deberá adoptar las medidas que estime convenientes e informar de ellas a esta Entidad de Control, en el plazo de 20 días hábiles a contar de la recepción del presente oficio"