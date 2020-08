Presidente de la Cámara se abre a ley corta para que pacientes Covid puedan votar: "Podemos legislar de lunes a domingo"

El diputado de RN y presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, se abrió esta mañana adoptar todas las medidas que sean necesarias para agilizar la tramitación de un proyecto de ley que permita a los pacientes de Covid, casos sospechosos y contactos estrechos sufragar en el Plebiscito del 25 de octubre.

Esto, luego de el presidente del consejo del Servel, PAtricio Santamaría, planteara -en la misma emisora- la opción de legislar rápidamente para permitir el voto a domicilio.

"El Servel ha hecho un gran trabajo para asegurar la mayor cantidad de participación en el Plebiscito de octubre. Tuvimos varias mesas de trabajo, se avanzó en el proyecto de ley del Plebiscito seguro, en el tema del financiamiento, hemos tenido varias mesas de trabajo y hay que garantizar un derecho establecido en nuestra Constitución que es que puedan votar, porque ,además, la Constitución es clara sobre quienes no pueden votar. Entonces el Servel presenta una buena propuesta donde se pueda garantizar el derecho a voto a las personas que estén (como casos) activos -que hoy oscilan en torno a los 15 mil-, podría ser un gran avance, tenemos que en el parlamento garantizar aquello y estaremos disponibles siempre en el Parlamento para trabajar en un proyecto que pueda garantizar ese derecho".

"El Gobierno ha sido bastante claro en entregar las atribuciones al Servel y entiendo, porque he participado en mesas de trabajo donde está el ministro Monckeberg, la presidenta del Senado y el propio Patricio Santamaria, y hay disponibilidad completa del Ejecutivo de poder implementar todas las medidas que se requieren para llevarlas al plebiscito y yo no he visto complicaciones del Ejecutivo, entendiendo la situación que estamos viviendo", señaló Paulsen en Radio Universo.

"Lo que establece Patricio por lo que logro entender es que hacer una iniciativa que irrogue gasto del Ejecutivo tendría que ser una propuesta de ellos y en eso he visto la mejor disposición del Ejecutivo en todas las mesas y en todas las propuestas que ha hecho Patricio. En un momento que el Plebiscito fuera en dos días, después ampliar plazos, en todas las medidas de Plebiscito seguro en la mesa del Senado y en eso a Patricio le consta el trabajo y apertura del Ejecutivo a desarrollar un plebiscito con todas las condiciones", sostuvo. "Yo me imagino, no soy parte del Ejecutivo, pero soy partidario del Gobierno, entiendo que podría estar abierto a cualquier iniciativa, aún irrogando gasto, porque tenemos que garantizar el derecho".

Consultado sobre su opinión frente a una ley que permita el voto a domicilio, Paulsen respondió que la apoyaría "sin lugar a dudas, es una buena intención que garantiza un derecho que está en nuestra Constitución ynosotros somos los primeros en deber garantizar aquello a todos los ciudadanos el 25 de octubre". "Imagino que cuando Patricio establece una medida como esa al día de hoy, estamos a tiempo de poder implementarla y por eso si requiere cualquier urgencia de tramitación en el Congreso, nosotros podemos legislar de lunes a domingos y no tendremos problemas en hacerlo para poder organizar aquello", agregó.

Sobre la legitimidad del Plebiscito y su participación, Paulsen señaló que "la legitimidad se va a dar cuando seamos capaces de garantizar el Plebiscito seguro, con todos los proyectos que se han llevado adelanto, quizás llevando adelante esta idea de Patricio del voto a domicilio, que permita votar a estas 15 mil personas activas, quizás sean 10 mil el 25 de octubre o quizás van a ser 50 mil, no sabemos, pero la legitimidad se va a dar cuando seamos capaces de garantizar las condiciones de un Plebiscito".

“Lo que tenemos que hacer es que Patricio presente en las mesas de trabajo la propuesta y nosotros trataremos de garantizar que esa propuesta sea viable, en el entendido que dé garantías tanto a las personas que van a votar por ese medio y también tenemos que ser ministros de fe para un Plebiscito seguro", concluyó Paulsen.