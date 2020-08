Gobierno y cortes de rutas debido a la paralización de camioneros: "Las interrupciones que se han realizado son absolutamente parciales"

20:24 Además, el ministro del Interior valoró que la cadena alimentaria no se cortara debido a la movilización de algunos gremios de camioneros.

Esta tarde el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió nuevamente a la paralización de camioneros a nivel nacional.

Desde La Moneda, el secretario de Estado manifestó que "las interrupciones que se han realizado son absolutamente parciales, el interés del gobierno de que la cadena de suministro de alimentos no se cortara se ha cumplido a cabalidad. Queremos valorar ese hecho".

En contexto del corte de rutas que ha causado esta movilización, el encargado de la cartera señaló que "Los cortes han sido transitorios y mientras eso siga así vamos a seguir trabajando y monitoreando (...) pueden haber hechos puntuales que los reclamamos".

"Yo no me atrevería a calificar como caos los retrasos que en algunas rutas puedan haber figurado. Hemos instruido a Carabineros y camioneros que esas situaciones no sucedan", añadió.