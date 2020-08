Ministro de Salud descartó levantar cuarentena para enfermos de Covid-19 el día del plebiscito constitucional

11:08 Enrique Paris también dijo que no está contemplado endurecer medidas antes del 25 de octubre, como forma de resguardad la situación sanitaria previo a la votación.

Luego de que ayer el gobierno se distanció de la idea de un proyecto de ley para permitir el "sufragio domiciliario", como alternativa para que las personas con Covid-19 puedan votar en el plebiscito constitucional de octubre, el ministro de Salud, Enrique Paris, descartó que puedan tomarse medidas como levantar la cuarentena para permitir que enfermos de coronavirus puedan eventualmente asistir a locales de votación.

"No podemos levantar la cuarentena porque se toma en base a criterios médicos, científicos, y no creo que por un día haya un cambio tan significativo".

Respecto de si con anterioridad a la fecha del plebiscito se podrían tomar medidas restrictivas, como cuarentenas, para resguardar la seguridad sanitaria el día de la votación, Paris también descartó la idea.

"No estamos en condiciones de anunciar eso, pues las decisiones y el "Paso a Paso" no contempla esa variable, son variables biomédicas, no se considera la variable de un plebiscito", señaló el titular del Minsal.