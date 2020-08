Bellolio y paro de camioneros: "Le pedimos al Congreso que no nos bloquee los proyectos de ley"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, abordó durante este viernes el paro de camioneros, haciendo referencia a sus demandas y a la respuesta que se espera del Congreso, específicamente a los proyectos de seguridad que han sido ingresados.

"Para decirlo muy claro, así como no queremos y no vamos a aceptar que nadie bloquee carreteras, le pedimos al Congreso que no nos bloquee los proyectos de ley que pueden mejorar las herramientas para combatir el narcotráfico, el terrorsimo, la violencia y la delincuencia, así que nosotros hicimos nuestra parte", sostuvo el secretario de Estado.

Sobre la movilización, Bellolio hizo un llamado al gremio de los camioneros a que "hagan una movilización pacífica, porque si deja de ser pacífica, el Gobierno tiene la obligación de restituir el orden público".

"Por eso, les decimos que depongan su movilización, nosotros como Gobierno ya hicimos lo que teníamos que hacer, ahora el Congreso tiene que apurar el tranco en los proyectos que entregan mejores herramientas".

Consultado sobre el actuar en otros conflictos, el ministro argumentó que "el Gobierno no tiene ningún doble estándar en esta materia, una movilización pacífica es parte de lo que puede ocurrir en democracia".

Y en este sentido, concluyó que una movilización "que trata de interrumpir la cadena alimentaria" o "que trata de interrumpir el tránsito, por supuesto que significa que tenemos que restituir el orden público, no se trata de mano dura o blanda, se trata de hacer cumplir la ley".