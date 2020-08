Fiscalía iniciará siete investigaciones en contra de camioneros bajo la "Ley Antibarricadas"

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, confirmó que el Ministerio Público inició siete investigaciones penales en el marco del paro nacional de camioneros, en específico, en contra de quienes habrían protagonizado cortes de rutas en diferentes lugares del territorio nacional.

Se trata de acciones que serán indagadas bajo la "Ley Antibarracadas", en las Los Lagos, Los Ríos, Maule, Biobío, Ñuble, Metropolitana Occidente y Valparaíso, según confirmó a La Tercera.

El anuncio llega después de la denuncia del diputado Gabriel Ascencio , sumado a otros antecedentes de las Fiscalías Regionales.

En este sentido, el parlamentario agradeció al fiscal Abbott por "acoger nuestra denuncia y abrir investigación por los bloqueos de caminos. Ante la ley no hay grupos privilegiados. No me opongo a las manifestaciones pacíficas, pero a las violentas debe aplicarse la ley", cerró a través de sus redes sociales.