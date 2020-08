Pablo Longueira: "Votaré Apruebo, seré candidato a la Constituyente y a la presidencia de la UDI"

El ex candidato presidencial Pablo Longueira, anunció su regreso al escenario político y lo hizo señalando que votará por el "apruebo" en el próximo plebiscito constitucional a realizarse en octubre.

El político además anunció que se postulará como candidato a la Constituyente por San Bernardo, y que competirá por la presidencia de la UDI.

"Me impacta el nivel al que ha llegado el país en tan poco tiempo (...) Veo un serio riesgo institucional. Hay muchos que quieren que el gobierno de Chile Vamos no termine su período (...) Lo que buscan la noche del plebiscito es botar a Sebastián Piñera. Y nuestro trabajo consiste en impedir ese escenario, que se respete la Constitución y la democracia", señaló Longueira a El Mercurio.

En relación a su postura sobre el plebiscito de octubre, el ex candidato presidencial señaló que votando "apruebo": "le vamos aguar la fiesta a esa izquierda no democrática. (...) Si todos votamos Apruebo, será una gran noche de unidad. Todos celebraremos y no habrá derrotados y el país se mantendrá mayoritariamente unido".

En esa línea, Longueira cree que el plebiscito "está absolutamente demás. Nosotros, eso sí, levantaremos la opción de un “Apruebo, pero no de cero”. No tengo duda de que la inmensa mayoría de los chilenos, que son moderados, quiere que rescatemos lo mejor de la actual Constitución y consensuemos los cambios necesarios para la que viene".

Además, Longueirá emplazó al Presidente Piñera a que el gobierno no tenga una postura definida ante el plebiscito. "No logro entender cómo el Presidente no define claramente a su gobierno por el “Apruebo, pero no de una hoja en blanco”, que es completamente distinto al “Apruebo para cambiarlo todo”. Ese es un mensaje positivo, empático con la ciudadanía. Le ayudaría a retomar la gobernabilidad", señaló.

El político considera que es "inentendible" votar por la opción "rechazo": "he visto que algunos le empezaron a poner apellidos al Rechazo. Como “Rechazo, para reformar” ¿Qué es eso? Puro temor. ¿A qué le temen? ¡Por qué le temen a discutir una nueva Constitución y defender nuestras ideas en una Convención Constituyente!"

Sobre sus pretensiones de llegar a la presidencia de la UDI, el ex senador señaló que "necesito un lugar para colaborar en Chile Vamos y así enfrentemos el plebiscito y la elección de los convencionales con la máxima unidad. Sería un error histórico que la derecha vaya dividida a un plebiscito y, además, que el Gobierno sea neutral".