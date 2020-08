Matronas alertan respecto a partida defectuosa de anticonceptivos orales

Las matronas y matrones de Chile alertaron sobre una partida de anticonceptivos orales defectuosos “Anulette CD” –hecho comunicado por el Instituto de Salud Pública (ISP)- y solicitaron que las mujeres que cuentan con este producto acudir a la brevedad posible al consultorio de atención primaria o consulta particular, para que una profesional de la matronería prescriba un nuevo método similar.

Así lo informó esta mañana la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, quien insistió en que, en el contexto de pandemia por coronavirus que afecta a Chile y el mundo, se deben defender y reforzar los derechos de acceso a salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, mensaje que entregó a horas de conmemorarse, este lunes 31 de agosto, el Día Internacional de la Matronería y los 186 años de existencia de la orden gremial.

Acompañada de dirigentas y dirigentes de Atacama, Valparaíso, Rancagua, Maule, Concepción y Osorno, Román informó que en el acto programado vía virtual, a las 19.00 horas, se dará un especial énfasis a homenajear a las 33 víctimas de femicidio que registra el país este año, así como abogar para terminar con los abusos y la violencia contra las mujeres.

“Mañana contaremos con autoridades como la presidenta del Senado, el representante de la OMS/OPS en Chile y de la vicepresidenta mundial de las matronas, en un acto que por primera vez en la historia de nuestro gremio deberá hacerse de manera telemática, pero que no por ello dejaremos de plantar los temas que preocupan a la matronería nacional”, dijo Román.

Respecto de la alerta farmacéutica del ISP, hizo un llamado a las mujeres a quienes les recetaron o entregaron en su consultorio estos anticonceptivos a “acudir lo antes posible a donde su matrona o matrón para que les prescriba un anticonceptivo oral. No reemplazarlas simplemente con métodos de barrera como el condón masculino o femenino, porque no es suficiente para evitar un embarazo no deseado. Deben pedir una nueva receta”.

Al respecto, agregó que “nos hemos comunicado con los consejos regionales para ver qué podemos hacer para enfrentar este tema. Durante esta pandemia hicimos un esfuerzo enorme para que esta atención de salud sexual y salud reproductiva no se descontinuara, y por ello hay muchas mujeres que hoy cuentan con dosis para 3 y 6 meses de esta pastilla en su casa, y que si las toman puede ser totalmente inoficioso para evitar un embarazo”.

Respecto del Día Internacional de la Matronería, Anita Román afirmó que “vamos a demandar del Estado chileno acciones efectivas y reales para que se ponga cese a la violencia inusitada que ha afectado a las mujeres y que ha derivado con 33 femicidios hasta el momento. Hoy hay muchas mujeres están en un estado de violencia permanente, y nosotras lo sabemos, lo vivimos, somos la primera línea y contención de ellas, de ayuda y orientación, pero no basta con eso. Este es un rol que ejercemos muy importante y que muchas veces no se releva adecuadamente”.