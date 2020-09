Fiscal Nacional y movilización de camioneros: "No hay nadie que esté por sobre la ley"

20:59 Jorge Abott además señaló que entiende la "indignación" por parte del gremio y expresó que "lo que no comparto es que cometan delitos para reclamar porque se cometen delitos en contra de ellos. Eso no corresponde".

Esta jornada el fiscal nacional, Jorge Abott, conversó con Radio Cooperativa donde se refirió a la movilización del gremio de camioneros donde aseveró que "acá cualquier persona que cometa delitos tiene que responder ante la ley; no hay nadie que esté por sobre la ley".

"Me parece gravísimo el tipo de delitos que se ha cometido en contra de los camioneros, entiendo la indignación que ellos tienen. Lo que no comparto es que cometan delitos para reclamar porque se cometen delitos en contra de ellos. Eso no corresponde", expresó al mismo medio.

Además, declaró que "no se combate ni se reclama respecto de delitos que se cometen en contra de alguien cometiendo, a su vez, delitos. Acá cualquier persona que cometa delitos tiene que responder ante la ley; no hay nadie que esté por sobre la ley".

"En consecuencia, es muy legítimo el reclamo que puedan hacer los camioneros, pero no pueden usar la vía de la comisión de ilícitos para canalizar sus reclamos y esto es válido para todo el mundo, es válido también para las legítimas reivindicaciones que pueda tener el pueblo mapuche y que podrán tener los estudiantes, que podrán tener los trabajadores, pero cada quien tiene que cuadrarse dentro del marco de la ley y respetar la ley", explicó el jefe del Ministerio Público.

Finalmente, Abott indicó que "cuando no se respeta, el Ministerio Público tiene que actuar con igualdad frente a todos y eso es lo que estamos haciendo".