Pablo Longueira: "Camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias"

El ex ministro de Economía y ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, dijo no tener "una mochila", a raíz de su imputación en el caso SQM, donde deberá enfrentar un juicio oral por cohecho, luego de que, tras su irrupción el fin de semana en una entrevista en El Mercurio, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que no era conveniente que el ex parlamentario postulara a la presidencia de la UDI, en tanto no se aclare su situación judicial.

"Camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias", dijo Longueira en entrevista con Cooperativa, donde acusó una persecución de la Fiscalía y aseguró que eso no le impide ser candidato a la presidencia de la tienda gremialista.

Respecto del revuelo generado por su reaparición y sus dichos (donde otras cosas planteó que está a favor del apruebo y que quiere buscar un escaño como constituyente en una eventual convención para una nueva Constitución), aseguró que "habría esperado esas expresiones de mis adversarios".

"Siento mucha pena, porque nunca he sido patrón de fundo, vengo a competir", dijo Longueira, luego de la reacción del senador de su partido por Los Lagos, Iván Moreira, quien también se manifestó crítico de su reaparición.

El ex timonel UDI aseguró que "yo no quería volver, pero lo que está haciendo la centroderecha, de adherirse al 'rechazo' me parece de una irresponsabilidad política".