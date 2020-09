CNTC sobre video que muestra fiesta de camioneros durante movilización: "Capaz que sea falso, y si es verdad, es intolerable"

Esta jornada el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), José Villagrán, se refirió al video que muestra a los camioneros en una fiesta en medio de las movilizaciones del gremio.

En una conversación con Mega, Villagrán señaló que "ese video capaz que sea falso, nosotros estamos haciendo todas las averiguaciones. Y si es verdad, es intolerable, ahí donde sucedieron los hechos nosotros como CNTC no tenemos asociación gremial, en esa ciudad pertenecen a otra organización".

"Nosotros vamos a hacer todas las averiguaciones correspondientes para pedirle a la otra organización que expulse a esos asociados que hicieron lo que no corresponde. Nosotros, los camioneros, somos pacíficos, no hemos quebrado ni siquiera una ampolleta", añadió.

En esa misma, el dirigente manifestó que "no hemos asaltado ningún supermercado, no hemos quemado municipalidades, no hemos quemado iglesias, ni tractores, ni camiones ni nada. Esta es una manifestación pacífica (...) nosotros cuando le pedimos al Gobierno que se restablezca el Estado de Derecho".

"El Gobierno nos contesta con puras pastillas, son migajas, porque resulta que lo que quiere la ciudadanía de una buena vez por todas es que se apliquen las leyes que están vigentes y si faltan leyes, que las manden al Parlamento", finalizó.