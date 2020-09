Alcaldes exigen gratuidad en el transporte para el plebiscito

07:57 Afirman que la medida garantizaría una alta participación. Servel estudia aumentar los locales y La Moneda ratificó que casos covid no votarán pese a último intento legislativo.

Diego Gotelli C.

Días de definiciones se viven en La Moneda en torno al plebiscito constituyente del 25 de octubre. Para afinar detalles de las medidas para esa jornada, ayer seis alcaldes de oposición llegaron a la casa de Gobierno con tres exigencias que, afirman, garantizarían un sufragio seguro y participativo.

Las ideas consideran crear un protocolo sanitario que incluya test PCR a los vocales, propuesta que ya está trabajando el Ejecutivo junto al Servicio Electoral (Servel); y establecer que ese día el transporte público sea gratuito en todo el país.

"De esa manera se generan mejores condiciones para que todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a voto lo puedan hacer", comentó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. "Esto garantiza que nadie se quede sin votar por razones económicas", añadió su par de Independencia, Gonzalo Durán.

La tercera exigencia apunta a profundizar la información de los locales de votación pues el Servel planea aumentar las sedes, hecho que fue confirmado por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien destacó que ello acortará los traslados para sufragar.

En la jornada el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monckeberg, ratificó que si bien apuntan a que la participación sea masiva, se ve lejana la opción que los casos covid activos voten.

En la antesala el presidente del Servel, Patricio Santamaría, ya había sentenciado que en el escenario actual los contagiados "no van a poder votar" y atribuyó al Gobierno una falta de voluntad para impulsar una legislación que faculte el sufragio remoto. Ayer un grupo de senadores ingresó un proyecto en esa dirección, lo que fue criticado por el Ejecutivo.

"No es recomendable que a pocas semanas de llevar adelante un plebiscito empecemos a innovar e inventemos algo que a lo mejor no va a resultar bien", dijo Monckeberg. "Esto no es cerrar o abrir la puerta a nadie, es hacer un plebiscito seguro", añadió. La Moneda apunta a tener una regulación para las elecciones del próximo año.