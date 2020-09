Kidd Tetoon tras firmar con sello en Estados Unidos: "Con mi familia estamos felices hasta las patas"

09:06 El cantante de trap viajó por primera vez fuera de Chile a Miami, nada menos que a firmar con Sony Music Latin. Allá celebró sus 18 años e hizo nueva música. Cuenta que aún no graba con Ozuna "pero se viene fuerte así que a estar atentos", anuncia.

De regreso en su casa en San Ramón, Kidd Tetoon cumple desde el lunes con los 14 días de cuarentena obligatoria, luego de las dos semanas que pasó en Miami haciendo sus sueños realidad. El cambio es radical, pero Matías Díaz, verdadero nombre del trapero chileno, todavía no sale del estado de completa felicidad que le dejó el viaje.

El autor de hits virales como "Iluminatti", cuenta que salió por primera vez del país para ir a Estados Unidos junto a su equipo y firmar contrato con Sony Music Latin. "Es un logro muy grande, aún no me la creo; por eso mismo uno tiene que seguir poniéndose las pilas y trabajando para que esto resulte bien y salga con todo nomás", comenta al teléfono a hoyxhoy.

Junto a él viajaron otros exponentes de la música urbana local, como Harry Nach, Nico Baby, Diego Smith y Polimá Westcoast, entre otros. Y aunque confiesa que en el viaje "se pasó bien", también cuenta que no sólo fue a estampar su firma en un contrato. "Estuvimos trabajando harto allá, haciendo harta música, colaborando con hartos artistas, grabando videos, haciendo hartas cosas que sirven", dice.

Exitosa cuarentena

Todo empezó el año pasado, cuando publicó en YouTube "Skt un Blunt". De a poco fue convirtiéndose en un fenómeno viral que escaló a tal punto, que en octubre fue confirmado para Lollapalooza 2020. Y aunque por la pandemia eso no pudo ser, la carrera de Kidd Tetoon siguió sumando logros. En mayo sacó su primer EP, "Levels", y en julio se confirmó que será el primer chileno en grabar con Ozuna. Y ahora coronó su exitosa cuarentena con la firma con Sony Music Latin, palabras mayores en la industria.

Sí pos, es como un sueño. Desde chiquitito me ha gustado cantar y hacer show. Me gustaba ver a Daddy Yankee cuando venía a Viña del Mar, cuando cantaba, me pegaba los bailes de los videos. Así que feliz de estar aquí, demasiado feliz.

Eso está ahí pendiente, pero se viene fuerte, así que a estar atentos.

Increíble, fue una sensación nueva, como que conocí un nuevo mundo. Es muy bacán, es como estar en una película.

Fue súper loco, demasiado loco. Allá igual hay cuarentena pero no es como aquí, por ejemplo, la gente allá anda sin mascarilla, es como que ya pasó el coronavirus allá, es una cosa bien rara.

Sí, fui mayor de edad en Miami.

Hicimos algo piolita nomás porque al otro día teníamos que viajar así que teníamos que estar bien conscientes.

Igual que yo, felices hasta las patas. Estamos todos contentos, me apoyan en todo.

Ahí estamos, seguimos estudiando, pura clase online.

Sí, me queda este año y después quiero estudiar algo relacionado con la música, que me sirva para estar mejor posicionado en esto.

O sea, no sé si seguir estudiando así de golpe, sino que igual quiero darme un tiempo para hacer mis cosas y después lanzarme a los estudios, pero de estudiar quiero estudiar.

Yo sigo aquí, estoy en Sanramoncito.