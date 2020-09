Paro camionero: Guevara se desmarca y asegura que “es delito impedir la libre circulación”

“No aún, pero de continuar evidentemente vamos a tener complicaciones. Usted comprenderá que las plantas de leche en el sur que no pueden recibir ese elemento, solo la planta de Valdivia recibe un 1.5 millón de litros de leche al día, si no la puede procesar, entonces vamos a tener problemas. La industria salmonera no puede exportar el producto desde hace ya una semana, vamos a tener problemas. Si los tres buques con granos que hay en el puerto de San Antonio no pueden descargar los granos de los cuales se alimentan los pollos, los cerdos, los pavos que se producen en la zona central del país, vamos a tener problemas”, señaló el intendente metropolitano, Felipe Guevara, frente al paro camionero que hoy cumple una semana.

“Afortunadamente hoy día no hay problemas (en la RM) pero no estamos exentos de problemas si continúa esta situación y ahí el llamado es a la responsabilidad. No puede ser que en el sur del país, Osorno o Puerto Montt, haya que estar abasteciendo de combustible y oxígeno a los hospitales de forma especial porque no permiten la llegada de esos elementos a un lugar tan crítico como es un hospital”, dijo en Radio Universo. “Entonces llamar a la cordura, no se puede jugar con la alimentación de la gente, con la salud de la gente, hay una presión ahí que no corresponde”.

“El derecho a transitar, a consumir alimentos, a una salud digna en un hospital es un derecho que ningún chileno se lo puede arrebatar a otro, es lo más antidemocrático del mundo, entonces, enarbolar banderas de democracia y participación, y al mismo tiempo estar jugando con el bienestar mínimo de las familias no corresponde, totalmente antidemocrático”.

pero no me pida que le adelante la estrategia", agregó.

Consultado si desalojaría Autopista Central en caso de que los camioneros ocupen una pista de Autopista Central como ha ocurrido en tres regiones, respondió: “Eso es un delito. Interrumpir la libre circulación de vías que son públicas es un delito y habrá que actuar conforme a ello, no quiero adelantar y aventurar que acciones concretas tomaría”.

¿Los camiones pueden o no ocupar una pista de Autopista Central? “No pueden hacerlo, nosotros tuvimos una experiencia con el movimiento No+Tag que intentaron tomarse una autopista y luego conseguimos que circularan lentamente por una pista, yo no puedo impedir que circulen a 30 km en la medida que el resto de las pistas sí permitan una circulación apropiada a los usuarios”, sostuvo. “No corresponde que personas, no importa si con camioneros o lo que sea, obstaculicen la libre circulación de vías que son públicas”.

Consultado si posee instrucciones desde el Ministerio de Interior, señaló que “no tengo instrucciones particulares respecto del tema, sé cuál es mi obligación respecto de mantener el orden público, la libre circulación y espero poder cumplir con mi obligación si corresponde hacerlo”.

no puedo so pretexto de ejercer una presión conculcar libertades de otros ciudadanos, no se hace en democracia, tengo legítimo derecho a protesta, al paro, etc., pero eso no es ilimitado, eso termina donde comienza la libertad de los otros".

“No me corresponde esa consulta”, dijo ante la pregunta de por qué el gobierno permite la ocupación de una pista de la Ruta 5 en el sur. “Como intendente de la RM tengo claro que mantener el orden públicoes una obligación de la autoridad y voy a tratar de hacer todo lo posible para que eso se mantenga como es hasta ahora”, concluyó.