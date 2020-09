Ministro del Interior y acusación constitucional: "Demostraré que no hubo doble estándar ni simpatía y se actuó de acuerdo a la ley"

En conversación con radio Cooperativa, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió al acuerdo alcanzado con los camioneros, que puso fin al paro del gremio, y a la acusación constitucional que un grupo de parlamentarios de oposición anunció en su contra.

Sobre la acción que encabezan diputados de la DC, Pérez dijo que "me voy a someter a las reglas del juego y demostraré que no hubo doble estándar ni simpatía y se actuó de acuerdo a la ley. La Ley de Seguridad del Estado requiere elementos que no se dieron".

Respecto de la situación que generó la demanda de los camioneros, quienes reclaman mayores medidas de seguridad, el titular de interior dijo que en la macrozona sur "estamos enfrentando a grupos organizados, con capacidad militar".

"El acuerdo con los camioneros es una demostración que el gobierno quiere avanzar, pero se requieren instrumentos, leyes, porque enfrentamos la situación en el marco del Estado de derecho", señaló Pérez

En relación a los detalles del acuerdo con los camioneros, el titular de Interior planteó que "reparar a las víctimas es un elemento que Chile siempre ha tenido. No me parece fuera de lógica o escandaloso".

Sobre el precedente que marca la forma en que se manejó el paro de los camioneros, Pérez dijo que "si cualquier persona se manifiesta pacíficamente y no utiliza la violencia, estamos dispuestos al diálogo, como hemos estado con muchos actores".