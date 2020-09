Fiestas Patrias serán sin fondas pero con juntas de hasta 10 personas

Diego Gotelli C.

A casi dos semanas de que se celebren las Fiestas Patrias, el Gobierno confirmó una restricción que muchos ya daban casi por hecho: por la pandemia este año no se podrán realizar fondas en el país. Así lo ratificaron ayer las autoridades en el balance sanitario, aludiendo al riesgo de propagación del virus en los eventos.

Sin embargo, los chilenos no se quedarán sin festejos, pues se acordó que de manera excepcional durante el fin de semana patrio se autorizarán reuniones sociales bajo ciertas normas.

El plan para el aniversario nacional, llamado "Fondéate en casa", contempla la creación de un permiso temporal en Comisaría Virtual que una vez al día y durante seis horas autorizará quebrantar el confinamiento para asistir a juntas dieciocheras los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La única restricción es que las reuniones tengan un máximo de 5 personas si es en lugares cerrados (además de quienes residen allí), y de 10 personas si es en lugares abiertos.

"Queremos que las personas puedan compartir con sus familias y disfrutar este 18 en sus casas y cuidándose de los contagios", comentó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

La medida aplicará para todo el país, sin importar la etapa del plan Paso a Paso en la que se encuentre. Ello generó confusión, e incluso el intendente de la RM, Felipe Guevara, afirmó que se "levantarán las cuarentenas momentáneamente", lo que fue desmentido en la subsecretaría.

"Las restricciones de las comunas en cuarentena, como cierre del comercio o prohibición de libre desplazamiento, se mantienen", afirmaron.

Otras medidas que también siguen serán el toque de queda, la prohibición de visitar segundas viviendas, y la restricción de viajes interregionales. Para contener esto último se establecerán cordones sanitarios en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, además del Gran Concepción y la macrozona Temuco-Padre Las Casas entre las 18:00 horas del jueves 17 y las 23:00 horas del domingo 20.

Duda de expertos

El anuncio fue recibido con temor por los gremios que trabajan en el combate y seguimiento del coronavirus.

La hasta hace poco presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi), Sandra Cortés, lamentó que la medida no considere la diferencia en la evolución de la pandemia que tiene cada región, algo de lo que sí se hace cargo el plan Paso a Paso. "La enfermedad no está completamente controlada. Santiago no es Chile", enfatizó en CNN.

La experta añadió que en zonas que llevan largo tiempo encerradas existe una "ansiedad" por salir que "puede tener consecuencias muy impactantes para nuestro país".

El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (Sochimi), Tomás Regueira, afirmó que esas consecuencias se traducirían en rebrotes.

"Hay preocupación respecto a las libertades personales, sobre todo de los jóvenes que son mucho de abrazo, de compartir el pucho, el vaso, y todas esas cosas nos pueden hacer rebrotar", comentó en radio Cooperativa. Añadió que si bien las UCI hoy están menos copadas que en el peak de la enfermedad, aún mantienen una ocupación sobre lo normal, por lo que "sería muy difícil" contener una alza de casos críticos tras el 18.

"Sería pegarse un 'guatazo' gigante. Estamos hablando que los errores personales se pagan con muertes de personas", recalcó.

El intendente Guevara instó a "no abusar" de la medida, y llamó a denunciar en caso de ver que alguien incumple el aforo de las juntas para fiscalizar. "No podemos obligar a que la gente no se reúna, pero sí les podemos pedir que con responsabilidad vayamos ocupando estos espacios de libertad que nos va dando el Paso a Paso", añadió.