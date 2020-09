La crítica mirada de la Sofofa por no aplicar ley antibarricadas: “Hay que ser coherentes”

“Es un rol complicado, hay que ponerse en los zapatos de quien tiene la guitarra puesta para enfrentar una crisis compleja, por lo tanto, primero empatizar”, partió diciendo el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, al abordar el paro camionero que concluyó ayer después de una semana.

“La causa que levantaron los camioneros es legítima y necesaria, más de 500 camiones han sido objeto de ataques incendiarios y (…) la indolencia del Estado ha sido notoria por años, por lo tanto, la causa la comparto. Nocomparto la coacción, no comparto el bloqueo ilegal, no son mecanismos válidos en democracia. (Era un) desafío resolver el problema y por otro lado evitar esta coacción ilegítima”, dijo en Radio Universo.“Afortunadamente se llegó a acuerdo, se atrasó un poco más de la cuenta el acuerdo, pero espero que no vuelva a ocurrir”.

El líder de la Sofofa señaló que “mi solidaridad con la causa 100%, el bloqueo ilegal, nos distanciamos profundamente de ello”.

Consultado si el Gobierno fue débil frente al bloqueo de rutas, Larraín dijo: “no quiero echar más agua a ese molino, el Gobierno enfrenta (el escenario) que es el más complejo que es compatibilizar un montón de situaciones, objetivos y finalmente se resolvió el problema, me quedo con eso”.

Ante la sensación que dejó el episodio sobre el hecho de que los gobiernos enfrentan estas situaciones con diferente flexibilidad según la afinidad con los grupos de interés, Larraín respondió que “comparto esa preocupación. Por ejemplo, se aprobó recientemente una ley antibarricadas que podría haberse aplicado en este caso y no se aplicó. Muchas veces la solución a los problemas está en legislar, hay 13 proyectos de ley relacionados con la violencia que no han avanzado, pero también en aplicar las leyes que tienen. Creo que los instrumentos jurídicos están, hay que perfeccionarlos, no son suficientes, pero ya se había aprobado una ley antibarricadas que podría haber sido aprobada, pero creo que hay que ser coherentes. Por mucho que uno tenga empatía con la causa y vaya que hay que tenerla, (…) hay que ser muy coherentes siempre en aplicar los instrumentos jurídicos que dispone el Estado de Chile para evitar la coacción, para evitar el bloqueo, para evitar la forma ilegítima de hacer ver los puntos de vista”.

“Si no después con qué cara vamos a criticar respecto de otra causa, que quizás estamos distantes, bueno exigimos con rigor que se aplique el marco jurídico”, agregó. “Entiendo que ese instrumento jurídico se podría haber usado, insisto que no solamente es importante avanzar en la aprobación de nuevas leyes, sino que usar las existentes y una de esas es la que acabo de mencionar (antibarricadas)”.