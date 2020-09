[VIDEO] Alexis Sánchez y su paso por el Manchester United: "Algo no me cuadraba, no me parecía bueno"

Esta jornada el delantero chileno Alexis Sánchez sorprendió a través de su Instagram hablando sobre su paso por el club inglés, Manchester United, donde mostró arrepentimiento por firmar.

Mediante un video el jugador del Inter expresó que "parecía tentador, fue lindo, cuando chico me gustaba ese club. Terminé firmando, sin informarme de lo que pasaba en la interna. En los primeros días que estuve con todos...hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. En el primer entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa, y pregunté a mi familia y a mi representante (Fernando Felicevich) si podía romper mi contrato para volver a Arsenal".

"Algo no me cuadraba, no me parecía bueno, pero ya estaba firmado. Seguía con la sensación que no eramos unidos como equipo", afirmó.

Sánchez también se refirió a su desempeño en el club y a la crítica que recibió por parte de la prensa inglesa.

"Los periodistas hablaban sin saber, y te molestaba y dolía, y también hablaban ex jugadores que no tenían idea de lo que pasaba en la interna del club. Y opinaban perjudicándote a tí, que la culpa era tuya, y un jugador a veces depende de lo que se crea en el equipo y no éramos unidos como familia, y se reflejaba en el campo de juego. A veces jugaba 20 o 30 minutos, y la culpa siempre era de uno. Yo también hago una autocrítica, debía haber jugado de mejor forma", declaró.

También recordó que "en un partido con West Ham no me cambié, no me vestí como jugador y dolió mucho. Ese día pensé que no podía ser posible pasar de ser uno de los mejores de la Premier a esto. Me molestó".

Finalmente, el seleccionado nacional agradeció al Manchester United y lamentó que "que no se dieron las cosas como yo quería, por el ambiente. El ambiente no era bueno, no estaba feliz y la prensa me echaba la culpa a mí".

"Lo cuento ahora porque también hay un aprendizaje como persona. Me habría gustado haber ganado todo en ese club", cerró el Sánchez.