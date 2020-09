Monckeberg sobre acusación constitucional contra ministro del Interior: "Una cosa es anunciarla, evaluarla y otra es plasmarla"

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, salió en defensa de su par del Interior, Víctor Pérez, frente al paro de camioneros refiriendose a la acusación constitución y aseguró que "una cosa es anunciarla, evaluarla y otra es plasmarla".

En una conversación con Radio Duna, Monckeberg afirmó que "también he visto a algunos que no están tan en la lógica del consenso. Siempre va a ser posible presentar las acusaciones, pero son medidas que hay que utilizar cuando hay causas de fondo, no es una medida de fiscalización habitual (...) Requiere de mucha argumentación".

"Por lo tanto, una cosa es anunciarla, evaluarla y otra cosa es plasmarla, dejemos que pasen los días, espero que exista una mayor reflexión respecto de esa herramienta", aseveró.

El secretario de Estado manifestó que "yo soy un convencido de que el Gobierno y el ministro del Interior actuaron con apego a la legalidad y con la mayor buena fe".

"En una primera etapa, diálogo y conversación y cuando las cosas se empezaron a complejizar, fue el subsecretario del interior anunció que se iba a avanzar en querellas (...) Afortunadamente se levantó ese paro", finalizó.