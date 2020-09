El 88% de las mujeres que perdió el empleo no volvió al mercado laboral

09:55 La participación laboral femenina cae a cifras que no se veían hace más de 10 años (41,3%).

Según datos de ComunidadMujer, la población femenina representaba hace un año (trimestre mayo-julio) el 42,6% de los ocupados. “En el último año, del millón 837 mil personas que han perdido su trabajo, 899 mil son mujeres, el 48,9%. Es decir que la pérdida de puestos de trabajo no ha sido proporcional, sino que ha afectado considerablemente más a las mujeres”, indicó a La Tercera la directora de estudios de la fundación, Paula Poblete.

Pero no sólo eso, sino que a pesar del alto desempleo, las mujeres están optando por no salir a buscar empleo. “El 88% de las mujeres que perdieron su empleo en el último año salió de la fuerza de trabajo (versus 73% de los hombres). Con ello, la participación laboral cae a cifras que no veíamos hace más de 10 años (41,3%). O, dicho de otro modo, se alcanzan cifras de inactividad que significan un retroceso de más de una década en términos de igualdad de género en el mercado laboral: 58,7%”, recalcó Poblete.

La salida de las mujeres del mercado laboral se hace evidente, ya que al observarse que por segundo trimestre móvil el desempleo de las mujeres (12,5%) fue menor que el de los hombres (13,5%), “esto es inaudito, ya que en promedio dentro de la última década las tasas de desempleo de las mujeres siempre han sido en promedio 1,6 puntos porcentuales más altas que la de los hombres”.

Las mujeres aparecen liderando la pérdida de empleo con todos los servicios, como Alojamiento y Servicio de comidas, donde la caída del empleo ha sido del 50% y el trabajo de casa particular, donde el empleo cayó en un 43%. “Hace un año las mujeres eran el 57,9% de quienes se desempeñaban en la primera rama y hoy son el 62,4% del total de quienes han perdido el empleo en dicho rubro tras la pandemia” sostuvo Poblete.