General Rozas dijo que Carabineros "apaño" a Norma Vásquez antes de su asesinato

Esta jornada el general director de Carabineros, Mario Rozas, asistió a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara donde señaló que la institución "apañó" a la funcionaria, Norma Vásquez, antes de que fuera asesinada.

Camila Vallejos, presidenta de la comisión antes nombrada, se refirió a la ausencia del generalen una sesión pasada y expresó que "no puedo iniciar esta sesión sin señalar en nombre de la comisión la molestia que sentimos por su inasistencia en la sesión pasada, dado que le extendimos la invitación de manera individual".

En dicha instancia, Rozas, manifestó que "voy a hacer una narración no tan detallada, si no que en términos generales, porque me acompaña la jefa directa de la carabinera que lamentablemente fue asesinada".

Además, reiteró la postura que hasta ahora ha tenido Carabineros, recordando que cuando Vásquez presentó la denuncia por abuso sexual contra Valenzuela, la institución "la apañó", activando de inmediato la red de contención interna y traspasando su acusación al Ministerio Público.

Por otra parte, Rozas se refirió a la víctima como "nuestra carabinera que falleció" a lo qie Vallejos corrigió diciendo que la asesinaron.