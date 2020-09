Fiscal nacional: "Pablo Longueira miente en forma inaceptable"

15:36 Jorge Abbott respondió a los dichos del ex presidente de la UDI, quien planteó que en relación con el caso SQM, la máxima autoridad del Ministerio Público "no tiene autoridad moral". "Sé las reuniones que tuvo, lo que negoció y lo voy a decir en el juicio oral", dijo el ex ministro y ex parlamentario gremialista.