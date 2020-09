La UC remodelará San Carlos con los mismos arquitectos del San Mamés: estaría listo en 2023

Cruzados S.A. remodelará la casa de Universidad Católica. El proceso partió con una licitación en la que participaron 13 oficinas (9 extranjeras y 4 chilenas) y que se adjudicó la empresa Idom, la misma que se encargó de la construcción del Estadio San Mamés, recinto del Athletic de Bilbao.

La idea principal es que su construcción no detenga el funcionamiento del coliseo, tal como ocurrió en el equipo que dirigió Marcelo Bielsa. El proyecto, que aún no está completamente definido, tendrá una capacidad para 20 mil espectadores (en la actualidad tiene un aforo de 14.780), y se construirá con un presupuesto de US$ 30 millones.

En la concesionaria explican que no piensan en un estadio con mayor capacidad, pues prefieren asegurar un recinto que se vea más lleno en todos los partidos. Según explicó Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados S.A., “hemos hecho varios estudios y así los hinchas rivales sentirán la localía, además se hace más atractivo para la transmisión televisiva y para los auspiciadores”. También dijo que la infraestructura vial “no permite tener tantos accesos al coliseo como para construir uno más grande”.

Para el aumento de las tribunas, la planificación apunta a poner un segundo piso en una de las tribunas, que podría ser en la bautizada en memoria de Alberto Fouillioux (el símil de Andes del Estadio Nacional). En el resto del recinto deberán definir si aumentarán las que ya existen o se construirá otro segundo piso.

Los nombres de las diversas zonas del recinto, que homenajean a ídolos del club, se mantendrán tal como hasta ahora. No correrá la misma suerte el nombre del estadio, pues San Carlos de Apoquindo desaparecerá para darle paso al nombre de un auspiciador, cuya licitación debería ser acordada por cerca de 15 años.

El proyecto contempla la instalación de un techo para mejorar la calidad de la iluminación y también aislar los ruidos a los vecinos, pero aún no está definido si cubrirá sólo las tribunas o todo el recinto.

Estadio sustentable y amigable

Esta semana, Cruzados se ha reunido con distintas organizaciones, juntas de vecinos, periodistas e hinchas para recibir las sugerencias de cada uno de ellos en la remodelación. Uno de los objetivos que han comunicado en estas citas es que desean que sea un parque abierto a la comunidad, que incluya ciclovías y lugares de esparcimiento para los vecinos. También esperan que en el interior sea atractivo para los hinchas, más allá de la comodidad y de la visión del fútbol desde las tribunas. La idea de sus creadores es que los hinchas pasen más tiempo dentro del coliseo, antes y después de cada partido. “Que se queden a ver los goles, por ejemplo. Así se descongestionan los accesos en las horas peak”, agregó Juan Pablo Pareja.

Otro aspecto que se ha tomado en cuenta es la utilización de las energías. Una alternativa que se bajara es el agua se reutilice para regadíos, además de instalar paneles solares para la iluminación.

Según la cronología del proyecto que estableció la concesionaria, la remodelación comenzaría en el primer semestre de 2022 para estar terminada en octubre de 2023. Existe la posibilidad de que el coliseo sea utilizado en alguna disciplina en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Chile ese año, decisión que no depende de Cruzados, sino de los organizadores del evento. En el caso de que haya algún retraso, se podría necesitar poner candado al coliseo para tenerlo listo en la fecha estipulada.