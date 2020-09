Sochimi se desmarca y pide no salir para el 18: “Ocupa tu sentido común, quédate en casa”

11:30 Tomás Regueira, presidente de la Sochimi, pidió a la ciudadanía no salir: “Si a mí me dicen que me tire del cuarto piso, no tengo por qué tirarme”. Planteó un mensaje de los intensivistas: “Estamos súper cansados. Nos parece injusto que ud. se tome libertades que nos expondrán a nosotros a un riesgo, a seguir quemados, trabajando y sobre todo nos da pena que la gente cercana a usted eventualmente se empieza a morir”.

“El plan Paso a Paso es un muy buen plan, establece normas e indicadores para decidir avanzar o retrocedes, los indicadores son los correctos y el ministerio ha sido súper transparente en decir estas comunas avanzan o retroceden, (…) nos van dando libertades y nosotros las vamos tomando en la medida que nos van autorizando”, Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi).

“Hasta ahí todo bien, entonces el problema es cuando decidimos, por una buena intención de poner un orden a un probable desorden, decidimos saltarnos el libreto y permitir dar como tres pasos para adelante sin necesidad”, dijo en Radio Universo.

“El problema que vemos como sociedad de intensivistas es el riesgo de recaer, un recaer que parecía etéreo, poco probable y no es así. Me tocó ir a Magallanes el fin de semana y la verdad es que no etéreo ni poco probable”, agregó.

“Magallanes se relajó, lo pasaron mal al principio y después dijeron nos toca juntarnos, ver a la familia y la verdad es que la segunda ola que tienen ahora es peor que la primera en términos de contagio, se vuelve a saturar su sistema de salud que está súper cansado, súper estresado, que nunca pudo bajar la cantidad de camas que tuvo que abrir y por lo tanto hay un riesgo que es real. Magallanes muestra que es real. Si tú sueltas, pierdes la trazabilidad y puedes tener riesgo real de caer”.

“La RM, no es Magallanes, son 8 millones de personas y va a ser bastante más complejo hacerse cargo de algún rebrote”.

“No queremos arrogarnos el derecho a ser los que tienen la verdad, ni mucho menos. ¿Qué pasa con nosotros los intensivistas? Tenemos que coordinar equipos de salud que respondan a estos rebrotes, estamos mandatados para eso, nuestra vocación de servicio es esa, pero vemos que el 50%, 60% de nuestro equipo está quemado, realmente quemado. Te pidenvacaciones dos días, tú le dices ‘sabes, no se puede’ y al día siguiente tienes una licencia siquiátrica por 21 días, entonces uno dice ‘chuta’”.

“Como tú bien dices, el 18 y también el abuso de estas libertades personales, nos puede conducir a un gran problema y hay que decirle a la gente: cuando te relajas en el intradomiciliario sobretodo porque no nos engañemos, te sacas la mascarilla, pescas la botella que ocupó otro hace cinco minutos y está sucia, es imposible el aislamiento social intradomiciliario, no se puede. Si juntas 25 personas y no tienes idea qué hicieron las otras 24 en los últimas cinco días, evidentemente pierdes trazabilidad y te expones a un rebrote”.

Decirle a los más jóvenes sobretodo, que no se van a morir ellos, se van a morir los diabéticos, hipertensos, obesos y de mayor edad, hay que tener un respeto hacia los demás, no es por mí, es por los más frágiles”.

“Nosotros trabajamos para apoyar lo que está haciendo el Ministerio de Salud, creemos que el plan Paso a Paso es un excelente plan, se está haciendo bien, se tienen las riendas del asunto, es un control frágil por supuesto, pero se está haciendo lo mejor que se puede en el contexto internacional. Este plan del Fondéate en Casa se sale del libreto un poco y nos preocupa por supuesto”.

“El llamado que uno haría a las personas no es solo una crítica al Fondéate en Casa, es al sentido común propio.Si a mí me dicen que me tire del cuarto piso, no tengo por qué tirarme. Lo que queremos decir a la gente es: ‘mire, usted puede, pero no necesariamente tiene que hacerlo porque se expone y si no se expone usted, expone a otras personas más frágiles que usted a fallecer, a morir. Entonces cuidado”.

“¿Qué nos cuesta este año celebrar con la familia íntima? Ocupa el sentido común y ya tendremos una vacuna universal y efectiva que nos permitirá volver a una normalidad distinta, pero nos permitirá celebrar de aquí a un año o 6 meses. No es tan difícil, ocupa tu sentido común, quédate en tu casa con tu familia íntima”, adviritió.

“Por eso yo no estoy en la parada de criticar al gobierno, creo que es súper difícil estar en los pantalones de ellos. Yo llamo a las libertades personales, no yo, el equipo de intensivistas que nos tocará con nuestros equipos dar una respuesta y estamos súper cansados. Nos parece injusto que ud. se tome libertades que nos expondrán a nosotros a un riesgo, a seguir quemados trabajando y sobre todo nos da pena que la gente cercana a usted eventualmente se empieza a morir”.

A pesar de que el Gobierno ponga las mayores medidas, es la libertad personal la que prima para hacer o no hacer”, acotó. “No haga este 18, quédese en casa”.

“Lo importante que tiene que saber la gente es que el equipo de salud estaba preparado, antes de la pandemia, para atender 900 camas de intensivos en Chile y estaban ocupadas 700. Hoy tenemos acostados 1850 pacientes en intensivo, o sea, más del doble, 2.5 veces los pacientes que teníamos antes de la pandemia, por lo tanto ya va a ser muy difícil hacerse cargo de eventuales rebrotes”.

“Esta situación varía, Magallanes está lleno, Biobio sobre el 90% con una capacidad inmensa amplia de camas integradas publica privadas, entonces la calidad de la atención, si crecemos en esta magnitud, se va perdiendo. Estamos tratando, nuestra idea como intensivistas era invitar al Gobierno a sentarnos a una mesa para fortalecer cuál es el nuevo número de camas en Chile, efectivamente tuvimos que quedar con 1300, probablemente 1400 máximo, lo que nos dejan a nivel de Ocde por 100 mil habitantes, pero hay que conversar del personal, de la cobertura, de las nuevas residencias. No puedes llegar y crear camas, tienes que poner personal y equipos, pero todavía no empezamos esa inclusión y eventualmente nos veremos enfrentados a que de 1800 tendremos que pasar a 2.500 o 3.000 pacientes. La gente no sabe estos detalles, pero son importantes porque baja la calidad de la atención que van a recibir las personas que se enferman si hay rebrote”.

“Yo creo hemos dicho más o menos lo que queremos como intensivistas, agregaría el punto de los jóvenes, tiene que haber un llamado a la juventud a ser responsables porque la cantidad de contagios en la RM -donde podríamos tener uno de los grandes problemas- es sobre los 25 y 35 años, que es la gente que se está exponiendo más, van a trabajar, no todo es carrete. Esa población está llamada a portarse mejor porque son los que llevan el virus a abuelos diabéticos, obesos, haría un llamado particular a alinearse porque son los que más se mueven y los que más se juntan”, concluyó.