Daniela Castro recordó el día en que reveló que tenía una "relación tóxica": "Me contacté con la ex polola de él"

“Subí un texto hace un tiempo de una relación tóxica que había tenido y que todas asumieron para dónde iba. No dije ni nombre ni nada, pero me sentí tan libre", comentó Daniela Castro, recordando la revelación que generó una ola de comentarios en redes sociales.

La primera ganadora del programa MasterChef, habló con el productor de modas Benjamín Valdés a través de Instagram.

“Para mí era como un secreto el no haber contado que estaba en una relación muy dañina, pero era un secreto que yo no quería tener guardado", comentó.

Y en este sentido, aseguró que "el universo es tan sabio que como un mes después este gallo hizo un show cufifo en un avión. O sea, cufifo. Entonces, el universo es brígido".

“Decidí hablarlo porque me carga cuando empiezan a dudar de las mujeres, ‘está exagerando, si la loca es ella’. Obvio que estoy loca, y todos tenemos un grado de locura, lo encuentro entretenido, pero hay locos buenos y locos malos", agregó.

Castro recordó que "era una relación tóxica que subía fotos en el momento que estás contenta y después la relación era una mierda. Era como ‘estamos bien’ y tenías ganas de subirlo porque de verdad era una mierda".

Incluso, aseguró no haber sido la única. "Me contacté con la ex polola de él, porque hay un grado de que te hacen dudar de que lo que tú viviste es real o no,. (...) Le dije ‘me pasó esto. ¿A ti te pasó esto? Por favor dime que sí (...) y cuando me dijo ‘a mí me pasó esto’ y era lo mismo, la misma historia, y ella me apoyó en redes sociales porque es famosa también, tiene muchos seguidores en España, fue como ‘no estoy loca. Es verdad lo que pasó’".