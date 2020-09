Paris dijo que hay "gente que critica (...) maliciosamente" el plan "Fondéate en tu casa": "Es mucho más restrictivo"

"Por supuesto que mantenemos la preocupación y seguiremos haciendo todos los esfuerzos para disminuir la cantidad de casos. Ayer se batió un récord de exámenes y reiteramos el llamado a medidas de autocuidado", sostuvo durante esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, haciendo referencia al aumento de casos de Covid-19 en algunas regiones del país.

El secretario de Estado, fue enfático en asegurar que "nunca hemos dicho que hemos derrotado a la pandemia. (...) Y repito por tercera vez, estamos muy preocupados, no vamos a negar la realidad nunca".

Consultado sobre el plan "Fondéate en tu Casa", cuestionó las voces que han surgido en contra de la iniciativa y argumentó que "es mucho más restrictivo que lo que teníamos hasta el momento, lo que estaba planificado en el Paso a Paso".

Con ello, agregó que con estos dichos, busca "de una vez por todas aclarar a la gente que critica, yo creo que maliciosamente, que esto es una liberalización del Paso a Paso. Esto no es así, todo lo contrario".

Sobre las distintas versiones entregadas por personeros de gibierno en días anterior, en específico sobre el aforo permitido en las celebraciones de Fiestas Patrias, Paris añadió que "probablemente somos culpables, no digo que no, de que no hayamos comunicado bien".

Y en esta línea, cerró precisando que "hemos tratado de comunicar con la máxima claridad de que esto es mucho más restrictivo de que si hubiéramos mantenido el Paso a Paso tal como estaba".