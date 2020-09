Jordi Castell estrenó un nuevo programa: "Live Me"

18:47 La primera invitada del nuevo espacio fue Javiera Díaz de Valdés, quién reveló intimidades sobre su vida en pareja, hablo de la maternidad a ratos culposa, la posibilidad de ser madre nuevamente y sobre su estrecha relación con Pablo Mackena, su ex pareja y padre de su hija Rosa de 12 años.

El destacado fotógrafo y pionero de los lives en confinamiento, Jordi Castell, conversó en profundidad con Javiera Díaz de Valdés en una interesante y reveladora entrevista para su nuevo programa "Live Me".

En la instancia Castell no tuvo pelos en la lengua, y por ejemplo le preguntó a la actriz y exmodelo si preferiría "experimentar con una mujer, un trío, o quedarse con las ganas", ante lo que Javiera replicó sin dudar "Con una mujer (...) que lata quedarse con las ganas. Eso sí, que nunca. Y trío, no. Mucho ego ahí. Prefiero mujer”.

Jordi también apuntó a la maternidad y e interpeló a la artista "¿Quieres tener hijos? Todavía estas a tiempo". Ante esto Javiera replicó que "Puede ser, no sé... Los tiempos están tan raros ¿no?". Al tanto de los últimos hechos Jordi no dejó pasar la noticia revelada anoche y señaló "Por último te mandas un Rafa Araneda con Marcela Vacarezza que acaban de adoptar un niño exquisito haitiano. Después de tener 3 hijos biológicos encuentro que es de una grandeza espiritual"

Ante esto Javiera replicó que "Eso haría,darle familia a un niño que ya está en este mundo y no tiene familia. Me parece precioso, generoso y menos caprichoso. Porque uno tiene hijos, hijos, hijos. Es una gran responsabilidad y hay tantos niños que no tienen eso. Imagínate lo bien que lo pasaría un niñito haitiano entre Pablo, Rosa... sería hermoso”.

Live Me, como fue bautizado el nuevo espacio, será emitido sábados y domingos, y contará con entrevistados famosos y destacados que compartirán sus secretos íntimos, culpas, pesares y también prácticas y liberaciones, que ayudan al bienestar de cada día.

"Esta es la nueva televisión, me encantan estos espacios de conexión tranquilos y relajados. Íntimos donde podemos conversar de todo. Comencé cuando empezó la cuarentena y no he parado más de hacer transmisiones en vivo y este nuevo espacio de bienestar está imperdible los fines de semana, siempre con un poco de frivolidad, obvio, como nos gusta a todos", apuntó Castell.

Entrevista completa: https://www.instagram.com/tv/CFFS9ngF_t0/?utm_source=ig_web_button_share_sheet