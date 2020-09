Interior tras críticas por decálogo constitucional del presidente Piñera: "Me parece que es algo bastante absurdo"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, s refirió a las críticas que han surgido por parte de la oposición en cuanto al decálogo constitucional, publicado por el presidente Sebastián Piñera, el que señala 10 claves para una constitución democrática.

El secretario de Estado manifestó que "es muy raro eso, porque a mí me gustaría y creo que a todos los chilenos cuando estamos enfrentados a un Plebiscito como al que estamos convocados para el 25 de octubre, estuviéramos debatiendo y discutiendo ideas. Y que alguien proponga ideas, es criticado y acusado de intromisión y por el otro lado no conozcamos ideas, me parece que es algo bastante absurdo".

En esa misma línea, agregó que "el Gobierno llama a que en cumplimiento de su tarea de que el 25 de octubre tengamos un Plebiscito seguro, un Plebiscito informado y participativo. Todos los sectores hoy deberíamos estar debatiendo ideas, porque una Constitución tiene su máxima expresión de las ideas del pacto social que quiere la sociedad".

"Obviamente van a haber ideas que discrepamos, que no compartimos, pero eso lo va a resolver la gente, primero en el Plebiscito y si el Plebiscito otorga un camino constituyente como una convención, en la convención. Pero eso no es un debate absurdo, es de ideas, de propuestas, de alternativas constitucionales en que la ciudadanía va a participar, ojalá muchos más sectores, muchos más actores políticos, presenten propuestas sobre esta materia", explicó Pérez.