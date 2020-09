Ex ministro de Salud llamó a la precaución en Fiestas Patrias: "Puede ser el asado más caro de nuestras vidas"

En conversación con Emol TV, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, manifestó su preocupación por la situación sanitaria de cara a las Fiestas Patrias, y además calificó como "improcedente" la acusación constitucional contra su sucesor en la cartera, el también ex ministro, Jaime Mañalich.

Respecto de los permisos para el festejo dieciochero, Santelices planteó que "tenemos que aprender a trabajar y hacer la vida con coronavirus y todos estos esfuerzos son para no tener que volver a una cuarentena".

"El llamado es a la responsabilidad y sobre todo, lo que viene de 18, veo que puede ser extraordinariamente delicado, puede ser el asado más caro de nuestras vidas", añadió.

Del libelo contra Mañalich, el ex titular del Minsal dijo que "es improcedente, no existen fundamentos, es inoportuno y una vez más habla del mal trabajo que se está haciendo en el Parlamento, en particular la Cámara de Diputados, en relación a la agenda de salud".