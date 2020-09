Nuevo testimonio de Hernán Calderón Salinas: "Tengo la convicción de que mi hijo no vino a matarme"

Luego de tres horas de audiencia el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de "Nano" Calderón para modificar la medida cautelas de prisión preventiva en Santiago uno por arresto domiciliario total.

Esta decisión del Tribunal vino a pesar de que su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, declaró para apoyar la defensa de "Nano" con el objetivo de aminorar los cargos contra su hijo.

En la dicha instancia, Calderón Salinas primer aclaró que "yo intervengo en doble calidad de víctima y querellante. En ese contexto no he sido presionado, ni estoy actundo en mi condición de padre".

Luego se refirió a los hechos y sobre la amenaza con un arma mientras él se daba un baño dijo que "Hernán Calderón Argandoña vivía hasta ese día en mi casa, él no vino con mi arma que traía de afuera. Él entró a su caja de fondos que está afuera de su dormitorio, toma esta arma, se dirige al baño, me apunta desde la puerta del baño. Me emplazó y en el momento que iba a disparar, dispara hacia el otro dormitorio, hacia un espejo del dormitorio principal".

En cuanto a las heridas que le dejo el ataque de "Nano", la ex pareja de Argandoña aseveró que "fueron dos rasguños, no hubo una herida y mi mano derecha tiene una herida de absolutamente menor gravedad. Tengo todos mis dedos funcionando".

Finalmente, Calderón Salinas expusó la solicitud "de recalificación del hecho de parricidio frustrado porque tengo la absoluta convicción de que el imputado, mi hijo, no vino a matarme".