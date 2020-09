Ministro Monckeberg: "A la oposición la une el Apruebo, pero es evidente también que la divide los contenidos"

11:49 "Me gustaría saber si los contenidos de la DC, del PPD, del PS y del PR, son los mismos que los del Frente Amplio", añadió el secretario de Estado.

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, nuevamente rechazó las críticas que ha recibido el decálogo publicado por el presidente Sebastián Piñera con 10 contenidos claves para una constitución democrática.

En una conversación con Radio Uno, el secretario de Estado declaró "hay ciertas personas o ciertos grupos que no quieren decir lo que viene para adelante, porque hay división, es evidente que a la oposición la une el Apruebo, pero es evidente también que la divide los contenidos. Me gustaría saber si los contenidos de la DC, del PPD, del PS y del PR, son los mismos que los del Frente Amplio, pero yo voy un paso más atrás, me gustaría saber qué piensa cada cual para que tengamos claridad en lo que piensan por delante"

Además manifestó que la idea es tener un plebiscito informado y por eso "yo creo que hoy es un deber de quienes están haciendo campaña, muy legítimamente por una u otra opción, que digan o qué quieren hacer", dijo.

En esa misma línea, Monckeberg aseveró que "el Presidente tomó una decisión de prescindencia y me parece respetable, como también hay otros que dicen que yo voto esto (...) nadie está obligado a decir lo que vota, si uno lo quiere lo dice voluntariamente (...) en el caso del Presidente me parece súper razonable la decisión que ha tomado en cuanto a guardar prescindencia en esta materia por la prudencia que significa, pero también uno puede entrar en el debate de fondo",

El ministro dejó ver que "mejor se transparente lo que quiero hacer, quienes están por una u otra opción o será que los divide, será que no tienen acuerdo, a mi me encantaría saber qué piensa el Frente Amplio de la división de los poderes o de la independencia del Banco Central o del derecho de propiedad, o de la protección de la vida del que está por nacer que son todos principios en los cuales uno tiene, cree y está convencido".