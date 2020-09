Rector UC pide mesa de diálogo para definir retorno a clases y no tratar el tema como un “tabú”

“Sabemos que es un año extremadamente complejo para todos, incluidos los estudiantes que este año van a rendir la prueba. Nosotros esperábamos que hubiese una disminución en el número de inscritos, no es una falta de interés, sino que hay realidades personales, familiares que son muy duras y que probablemente ha hecho que algunos estudiantes posterguen la idea de seguir estudios, tienen que trabajar, apoyar a sus familias. Hay realidades diversas”, manifestó esta mañana el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sobre la baja en un 11% de los inscritos para dar la Prueba de Transición Universitaria en enero 2021.

“Lo importante es seguir dando todas las informaciones, el soporte y ojalá que las personas que este año hayan decidido postergar (la prueba), lo puedan retomar en otra oportunidad. Lo vimos el año pasado: después de la crisis social hubo un menor número de inscritos, primero por el boicot a la prueba, pero luego (bajaron) los inscritos en las universidades porque hubo gente que tuvo que trabajar para mantener a sus familias”, agregó en Radio Universo. “También hemos visto en las universidades un número no menor de estudiantes que han postergado sus estudios. Todo el entorno indica que hay una crisis económica, una crisis de empleo familiar que hace que muchos integrantes de la familia tengan que tomar esos caminos, nos queda seguir informando de la mejor forma esta prueba de transición”, señaló.

Consultado por la brecha digital que dejan las video clases entre los alumnos de mayores y menores recursos en 4° Medio, respondió que “no cabe duda que lo que plantea es un tema central, lo hemos dicho una y otra vez, que uno de los grandes problemas de (la pandemia) es que profundiza brechas. Los números son macizos, un gran porcentaje de los colegios particulares han podido seguir y un porcentaje muy menor en liceos y establecimientos públicos”.

Sánchez apuntó a la necesidad de concentrar los esfuerzos en aumentar la digitalización y analizar el tema de “cómo volvemos, cómo nos reencontramos en las aulas con todas las medidas de seguridad”. “En eso el Mineduc, el Colegio de Profesores, distintos actores están conversando e insto a que se establezca lo antes posible una mesa de trabajo para comentar esos temas”.

“Hay algunos aspectos a aclarar”, señaló. “Los contenidos de la Prueba de Transición son hasta 3° Medio en el 95% de las temáticas, hay temáticas muy específicas de 4° Medio. Por lo tanto, lo que podría hacer para alentar a los que dan la prueba es que repasen las materias que han tenido en años anteriores. En estas pruebas de ingreso a la universidad, el gran porcentaje de contenido que tienen está en los primeros 3 años de la media y no en el 4° Medio, por lo tanto, hay que tener el optimismo de revisar contenidos y no caer en la depresión o en la incerteza de lo que ha pasado este año. Si los estudiantes se han preparado los años anteriores es momento de que, estos meses que quedan, repasar esos contenidos”.

Ante la duda de cuándo se deben retomar las clases, el rector respondió: “Todo depende de la situación de cada lugar. Ud. ve que hay comunas del país, no son muchas, pero hay comunas donde esto se ha podido hacer. Yo siento que lo que hay que hacer es retomar la discusión porque mientras no exista la vacuna, cómo terminemos este año es como partiremos el próximo. Entonces no se trata de postergar esto para marzo porque si no hacemos acciones reales en este fin de semestre, llegaremos a marzo también con las incertezas”.

“Por eso insto a esta mesa de diálogo deeducación porque por una parte todos conocemos encuestas en que gran la mayoría de familias, los profesores, tienen mucho temor y eso es comprensible, pero también podremos poner criterios de aforos máximos, de medidas de protección, de horarios restringidos, de turnos para ir a las clases. Tenemos que ser creativos como para reiniciar lentamente, y con toda la visibilidad de que pasa en la pandemia a nivel nacional, para no inmovilizarnos”, sostuvo.

“Sino discutimos el tema, si el tema aparece como tabú donde no se puede analizar en conjunto, no le estamos haciendo un favor a ninguno de los estudiantes. Las brechas profundizan las diferencias y eso es duro de postergar. Por supuesto que la seguridad sanitaria está por sobre los otros aspectos, pero creo que podemos compatibilizar seguridad sanitaria con un análisis de como retornamos de manera parcial, gradual y muy flexible, corrigiendo errores en la medida que vamos viendo que la situación de pandemia de una comuna o el país cambia”.

Sánchez llamó a pensar en este regreso “antes de diciembre”. “Una cosa son las clases y otras son las actividades escolares, no vamos a pensar en poner 30 estudiantes en una sala de clases, pero sí podremos -en grupos pequeños- traerlos a los establecimientos si es que las condiciones lo permiten para hacer actividades electivas, para hacer actividades prácticas, trabajos en grupo, por eso digo creo que antes de diciembre tenemos que tener en marcha algún plan que vayamos viendo cómo va funcionando”.

Luego mencionó lo que ocurre en la universidad: “sabemos las diferencia entre la universidad y un establecimiento primario, pero lo que queremos es que en las próximas tres semanas los estudiantes puedan ir, en grupos pequeños, a hacer actividades prácticas, no clases lectivas en sala, pero prácticas. Esa es la manera de retomar actividades de a poco”, concluyó.

Un gran error

“Me parece un gran error”, así respondió Sánchez -miembro de la Mesa Social Covid- cuando se le consultó su opinión sobre la acusación constitucional en contra del ex ministro Jaime Mañalich. “El ministro Mañalich, con todos los aciertos y desaciertos que pudo haber tenido su administración y gestión”.

“Por supuesto que no merece para nada una acusación constitucional. Lo que hoy día se debe hacer en el parlamento y todos quienes trabajamos por desarrollar el país, es dedicarnos a eso, a ver cómo avanzamos. El tema que hablamos antes es crucial, hay muchos temas en el parlamento que debieran tener la atención de los parlamentarios. A mí me parece que esta serie de acusaciones constitucionales, particularmente a Mañalich, no tienen razón de avanzar porque lo digo de nuevo: él tuvo aciertos y probablemente desaciertos, pero ninguno de ellos amerita una acusación constitucional, es un error completo”.